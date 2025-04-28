Студентам восстановили визы

Федеральное правительство Соединенных Штатов восстановило аннулированные визы иностранных студентов. Прежде более 1,8 тыс. обучающихся в американских вузах лишились разрешений на временное пребывание в стране из-за незначительных проблем с законом, пишет Inside Higher Ed. По меньшей мере 50 судебных постановлений обязали администрацию отменить свои действия до обновления правил для держателей визы F1 и J1. Это касается и студентов, которые не подавали иски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Faith Ninivaggi / Reuters Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Сейчас Служба иммиграционного и таможенного контроля работает над разработкой новой политики в отношении иностранных обучающихся. Подробнее — в справке “Ъ FM”:

В марте основанием для пересмотра миграционного статуса учащихся стало участие в пропалестинских протестах. В этот раз данные Национального центра криминальной информации. Студенты, попавшие под проверку, получили отметку «другие», что означает лицо, имеющее судимость или с аннулированной визой. При этом, как уточняется в судебных документах, серьезных правонарушений у большинства учащихся не было. В числе зафиксированных случаев вождение без лицензии, превышение нормы рыбной ловли или употребление алкоголя до совершеннолетия. Некоторые студенты вовсе не имели судимостей. После смены статуса многие иностранные студенты оказались в неопределенной ситуации. Часть прекратили учебу или работу, другие покинули страну. Несогласные с решениями начали подавать иски. По данным на конец апреля, в судах было зарегистрировано не менее 100 исков в 23-х штатах США. Среди истцов действующие студенты и недавние выпускники, находящиеся в стране по программе оплачиваемой практики. Как минимум 14 из них должны были завершить обучение в ближайшие шесть месяцев.

В контексте миграционной политики Дональда Трампа гораздо большие риски для иностранных студентов представляют псевдообразовательные учреждения. Сейчас эта проблема носит массовый характер, отметил исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев: «В данном случае это индивидуальное обнуление за преступление. Нарушение имеет политический характер, поэтому о нем много говорят. Уверен, что такие студенческие визы аннулировались и ранее, просто не так медийно и не так шумно. Это обнуление студенческих виз связанно с тем, что люди, которые их получали, на самом деле не учились.

Есть совсем серые истории, когда открывается учебное заведение, имеется юридическое лицо и физический адрес, и о нем заранее известно, что оно не ведет учебную деятельность. Об этом знает и создатель такой структуры, и люди, которые рекламируют это учебное заведение, и их клиенты, которые платят за то, чтобы получить приглашение. Есть менее серая зона — это так называемые языковые курсы, которые можно посещать, а можно и не посещать. Они ведут учебную деятельность и действительно готовят людей к сдаче экзаменов, но делают это спустя рукава, и основной их бизнес является как раз рассылкой студенческих приглашений, а не обучение».

Несмотря на восстановление ранее аннулированных виз, среди международных студентов уже успела распространиться паника. На случай задержания одни начали носить с собой паспорт и иммиграционные документы, другие — конституцию. Даже сами университеты рекомендовали иностранным студентам не покидать страну летом.

Хотя российские абитуриенты и их семьи в основном чувствуют себя спокойно, говорит гендиректор агентства по образованию за рубежом ITEC Нина Колташова. Те, кто отказываются от образования в США, делают это по личным причинам, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Бывали кейсы, когда, например, родители рассматривали образование и здесь, и за рубежом. Они поступали в какие-то зарубежные вузы, но все равно принимали решение остаться в России по разным причинам. Кто-то не очень понимал, что будет происходить здесь, у кого-то финансовые трудности, у кого-то бизнес подвис. Но это небольшое количество — 10-12 человек».

Для абитуриентов бакалавриата в США 1 мая — крайний срок для подтверждения зачисления и закрепления места в вузе. Для других уровней образования единой даты зачисления нет.

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Валерия Калинина