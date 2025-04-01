Минкульт ищет разработчиков проектов реставрации двух памятников в центре Курска

Министерство культуры России объявило два открытых конкурса, чтобы выбрать подрядчиков для разработки проектной документации для реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Братский корпус Знаменского монастыря» (вторая половина XIX века) и ОКН федерального значения «Башня ограды» (вторая половина XVII века), которые входят в ансамбль Знаменского монастыря на улице Луначарского, 8 в Курске. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Братский корпус Знаменского монастыря

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Братский корпус Знаменского монастыря

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Начальная цена в первом конкурсе — 26,3 млн руб. Во втором — 11,8 млн руб. Источник финансирования в обоих случаях — федеральный бюджет. Согласно документации, победитель каждой из процедур должен будет провести предварительные работы, комплексные научные исследования и инженерные изыскания, подготовить проект реставрации и приспособления, а затем — рабочую и сметную документацию. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 марта 2026 года.

Подавать заявки на участие в конкурсах можно до 14 апреля, итоги планируется подвести 17 апреля.

Подробнее о планах Александра Хинштейна по реставрации исторического центра Курска — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь