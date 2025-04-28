Семь депутатов нижегородской думы от ЕР не стали подавать заявки на праймериз

На праймериз «Единой России» в думу Нижнего Новгорода заявились 19 из 26 депутатов текущего созыва. Прием заявок завершился 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди них председатель думы Евгений Чинцов (округ №30) и два его зама: Евгений Костин (№24) и Владимир Тарасов (№1).

Также заявки подали Роман Пономаренко (№3), Валерий Скакодуб (№4), Владимир Аношкин (№5), Мария Кузнецова (№6), Татьяна Дружинина (№9), Оксана Смолина (№10), Руслан Станчев (№15), Инна Ванькина (№16), Станислав Прокопович (№18), Юрий Ерофеев (№19), Павел Пашинин (№21), Михаил Иванов (№22), Сергей Пляскин (№23), Ольга Балакина (№28), Марк Фельдман (№32), Владимир Поддымников-Гордеев (№34).

Не подали заявки Владимир Амельченко (№7), Карим Ибрагимов (№8), зампред гордумы Денис Миронов (№11), Мария Самоделкина (№14), Елена Аржанова (№26), Оксана Дектерева (№27) и Анна Круглова (№29).

Праймериз для дальнейшего выдвижения на выборы кандидатом от ЕР обязательно. Не заявившиеся депутаты участвовать в выборах от этой партии не смогут. При этом избирком пока не утвердил схему четырех новых округов, которые появятся в связи с присоединением Кстовского округа. По ним партийные процедуры пройдут позднее.

Из 168 участников праймериз более 80 человек — бюджетники: работники школ, детсадов, райадминистраций и т. д. Около 20 представляют бизнес. Также есть семь студентов, четыре самозанятых и трое безработных.

Участников СВО, включая Евгения Чинцова, осталось трое. Еще двое — это Александр Савин (№33) и Дмитрий Бабурин (№35). Заявки подавали минимум пять участников СВО, но часть потом сняла кандидатуры. Среди них и.о. руководителя учебно-методического центра по профилактике терроризма НИУ РАНХиГС Олег Паняев (№10), Денис Зюмаев (№21) и Глеб Плесков (№29).

Также выдвинулись три сотрудника АО «Теплоэнерго», включая директора Дмитрия Сивохина. Все по округу №27. Конкуренцию господину Сивохину из подчиненных составят заместитель технического директора Игорь Купцов и руководитель проекта Денис Строгецкий.

Праймериз пройдет с 19 по 25 мая.

Ирина Швецова