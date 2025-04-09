Спикер нижегородской думы Чинцов выдвинулся на праймериз «Единой России»

Председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов выдвинулся на праймериз «Единой России» в новый созыв. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участник СВО Чинцов выдвинулся по своему же округу №30. Как писал «Ъ-Приволжье», он стал депутатом от этого округа на довыборах в 2024 году. Место депутата стало вакантным после ареста и сложения депутатских полномочий прежним спикером гордумы Олегом Лавричевым.

Евгений Чинцов стал 19-м действующим депутатом гордумы от «Единой России» из 26, которые подали заявки на праймериз в новый созыв.

Галина Шамберина