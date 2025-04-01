Экстренное торможение

После двухлетнего набора скорости российский авторынок ударил по тормозам: продажи новых легковых автомобилей в России в последний месяц зимы рухнули на четверть. Красный свет рынку включили реализованный ранее спрос, подорожавшие автокредиты, а также ожидания потребителей ослабления санкций и возврата в РФ мировых автоконцернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам февраля 2025 года продажи новых легковых машин в РФ сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упав до уровня в 78 тыс. единиц, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Такое поведение авторынка контрастирует с его динамикой последних двух лет. Три года назад, после объявления санкций в 2022-м, авторынок обрушился более чем вдвое, до 626 тыс. шт., но в позапрошлом и прошлом годах он перешел к активному росту: в 2023 году увеличение составило 69% (до 1059 тыс. единиц), а в 2024 году подъем продолжился — спрос поднялся на 48% (до 1571 тыс. шт.). Даже в январе текущего года динамика авторынка была в положительной зоне: она увеличилась на 11% (до 89,1 тыс. единиц). Но в феврале кривая показателя спроса резко повернула вниз. «Когда мы получили эти результаты, мы сначала не поверили и подумали, что где-то произошла ошибка, но потом перепроверили и пришли к выводу, что рынок действительно показал столь значимое снижение»,— рассказал в своем выступлении на онлайн-конференции «Автостат Оперативка» Сергей Целиков, генеральный директор агентства «Автостат».

Затоваренные ожидания

Впрочем, резкое сокращение продаж автомобилей в России сюрпризом назвать нельзя — оно было ожидаемым. Предпосылки для охлаждения спроса на новые машины были сформированы осенью прошлого года, когда в октябре регулятор повысил утилизационный сбор на ввозимые из-за рубежа автомобили с целью стимулирования локализации внутреннего производства. А планы ввода дополнительного сбора на автомобильный импорт активно обсуждались еще раньше — с начала прошлого года, давая возможность продавцам призывать срочно идти в автосалоны, «пока все не подорожало». Так что те, кто собирался приобрести автомобиль, сделали это к концу прошлого года и к настоящему времени поток активных покупателей почти иссяк, констатируют аналитики «Автостата».

Помимо этого, рынок болезненно переживает удорожание кредитов. По подсчетам «Автостата», выдача автомобильных займов в феврале обрушилась почти на треть в штучном выражении и почти на 50% — в денежном. При этом интересно, что доля продаваемых в кредит машин резко не падает: если в феврале прошлого года она составляла 50%, то в феврале года текущего опустилась незначительно — до 46%.

Также, по словам Сергея Целикова, еще один существенный фактор, оказывающий давление на рынок сейчас,— это так называемые ждуны: потребители, которые надеются на возвращение автопроизводителей из ныне недружественных стран, а также те, кто ждет понижения цен в связи с укреплением курса рубля. В информационном поле циркулируют сообщения о том, что ближе всего к идее вернуться на российский рынок находятся корейские автопроизводители, у которых остался опцион на обратный выкуп автомобильных заводов в РФ. Также якобы не прочь возобновить свою деятельность в РФ ряд японских компаний, которые не закрывали свои представительства в России и могут вернуться к поставкам своей продукции в любой момент. Однако в «Автостате» предупреждают, что быстрое возвращение иностранных автомобильных концернов в РФ вряд ли получится. Как минимум несколько месяцев займет получение сертификатов и другой разрешительной документации на новые модели. Ну и, помимо этого, даже если «возвращенцам» удастся быстро восстановить цепочку продаж и обслуживания, то вряд ли они смогут предложить рынку низкие цены, так как они потеряли прежние преференции, прежде всего связанные с локализацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Призрачно выглядят и ожидания удешевления машин из-за курса рубля: чтобы цены на автомобили и другие импортируемые товары ощутимо пошли вниз, стоимость российской валюты должна быть низкой как минимум несколько месяцев или полгода, чтобы импортеры смогли пересмотреть свою ценовую политику.

Хотя реально на снижение цен могут повлиять заполненные в настоящее время склады автодилеров и импортеров. Последние с конца прошлого года начали активно завозить в РФ автомобили, чтобы успеть оформить их по старым ставкам утилизационного сбора. По подсчетам «Автостата», если, например, в сентябре прошлого года на территорию РФ было отгружено 104 тыс. новых авто, то в феврале 2025 года — в шесть с половиной раз меньше, 16,2 тыс. Участники рынка сейчас занимаются тем, что распродают склады: по оценкам «Автостата», лишь 8% проданных в первые два месяца года новых машин в России были выпущены в 2025 году, основная же часть, или 88%,— это авто 2024 года, 4% — 2023 года выпуска. И есть высокая вероятность того, что на фоне пониженного спроса импортеры начнут предлагать существенные скидки, с тем чтобы разгрузить свои складские площади и разморозить оборотные денежные средства.

Lada наращивает преимущество

Что касается текущих позиций конкретных марок и моделей на российском авторынке, то уверенное лидерство продолжает сохранять АвтоВАЗ, который в феврале передал потребителям 24,5 тыс. автомобилей Lada с падением меньше среднерыночного (–14,3% к февралю прошлого года).

Расположившийся на втором месте Haval пережил более серьезное сокращение спроса, ухудшив свои показатели в феврале на 20%, до 9,5 тыс. авто. Третью позицию удерживает Chery с результатом 8,3 тыс. авто и –15,5%. Далее идет марка Geely, которая упала сильнее рынка: она реализовала 5,1 тыс. машин, что на 58% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Строчки ниже занимают марки Changan (4,4 тыс., –26,2%) и Omoda (2 тыс., –34,7%). А идущие на седьмом, восьмом и девятом местах игроки смогли заметно поднять продажи. Бренд Belgee из-за «низкой базы» прошлого года увеличил отгрузку на 92% (2001 шт.), Jetour прибавил 22,5% (1,7 тыс.), Jaeсoo вырос на 39% (1,6 тыс.). Замыкает десятку лучших марка Exeed, которая закончила февраль с результатом –57% (1,4 тыс.).

В списке самых ходовых моделей верхние строчки также удерживает Lada. Первое место по результатам февраля досталось Lada Granta, которая нашла 9,5 тыс. новых владельцев (–27% год к году). Далее идет Lada Vesta: продажи этой машины в феврале даже подросли на 14% (до 8,1 тыс.). А спрос на китайский кроссовер Haval Jolion упал на 25%, до 3,7 тыс. шт. Вслед за первой тройкой идут: Chery Tiggo 7 Pro Max (3652 шт., –2,9%), Niva Travel (2,7 тыс., –33,6%), Niva Legend (2 тыс., –49,4%). Седьмое и восьмое места достались Chery Tiggo 4 Pro (2,08 тыс., −24,6%) и Changan Uni-S/CS55 Plus (2,07 тыс., –0,5%). Замыкают лучшую десятку Lada Largus (1,97 тыс., продажи год назад отсутствовали) и китайская Geely Monjaro (1,91 тыс., –60,4%).

Топ-10 самых популярных марок авто в РФ в 2025 году Выйти из полноэкранного режима N Марка, модель Продажи в феврале 2025 года (тыс. шт.) Изменение по сравнению с февралем 2024 г. 1 Lada 24,5 –14% 2 Haval 9,5 –20% 3 Chery 8,3 –15% 4 Geely 5,1 –58% 5 Changan 4,4 –26% 6 Omoda 2,04 –34% 7 Belgee 2 92% 8 Jetour 1,7 22% 9 Jaecoo 1,6 39% 10 Exeed 1,4 –57% Источник: «Автостат». Открыть в новом окне

Топ-10 самых популярных моделей авто в РФ в 2025 году Выйти из полноэкранного режима N Марка, модель Продажи в феврале 2025 года (тыс. шт) Изменение по сравнению с февралем 2024 г. 1 Lada Granta 9,5 –27% 2 Lada Vesta 8,1 14% 3 Haval Jolion 3,7 –25% 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 3,6 –2% 5 Lada Niva Travel 2,7 –33% 6 Lada Niva Legend 2,09 –49% 7 Chery Tiggo 4 Pro 2,08 –24% 8 Changan UNI-S/CS55 Plus 2,07 –0,5% 9 Lada Largus 1,97 — 10 Geely Monjaro 1,91 –60% Источник: «Автостат». Открыть в новом окне

Локализация как выход из пике

Наблюдатели прогнозируют, что, увы, в ближайшие месяцы снижение продаж новых легковых автомобилей будет продолжаться. В марте, скорее всего, статистика будет выглядеть особенно неприглядной с учетом того, что в этом месяце прошлого года продажи взлетели почти до рекордных 146 тыс. авто. Так что если в третий месяц года спрос останется на уровне февральского, то динамика сокращения рынка достигнет более 40% по сравнению с прошлым годом.

Помочь авторынку вырулить из пике в текущем году, вероятно, сможет ускорение процесса локализации выпуска машин на территории России. Например, во втором квартале этого года на бывшем заводе Volkswagen под Калугой начнется выпуск автомобилей под новой маркой Tenet с планируемым объемом производства до 110 тыс. машин в год. А на территории Горьковского автомобильного завода скоро обещают приступить к производству машин возрожденной марки «Волга» с предполагаемыми ежегодными объемами до 100 тыс. машин. Также в середине лета в столице на мощностях завода «Москвич» планируется дать старт выпуску российских электромобилей «Атом» тиражом до 30 тыс. единиц в год.

Пока «Автостат» прогнозирует, что по итогам текущего года продажи новых машин могут показать снижение на 10%, до отметки в 1,4 млн автомобилей. С такими ожиданиями в целом согласны участники рынка. «Пока базовым сценарием остается объем продаж в диапазоне 1,2–1,4 млн шт. по итогам 2025 года,— комментирует Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр".— Но любые позитивные изменения, в том числе в денежно-кредитной политике Банка России, могут вернуть оптимизм на рынок и привести к продажам в 1,6 млн авто».

«Мой прогноз по итогам года пока не меняется,— продолжает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом".— Оптимистичный — это 1,6 млн штук, базовый — 1,3–1,4 млн, пессимистичный — 1,2 млн штук — и стресс — это 1 млн единиц».

Алексей Грамматчиков