Китай заявил, что проживет без американских зерна и энергоносителей

Власти Китая заявили сегодня, 28 апреля, что экономика страны спокойно переживет тарифную войну Дональда Трампа, а граждане даже не заметят отсутствия американских товаров.

Заместитель главы Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжао Чэньсин отметил, что внутреннего производства сельскохозяйственной и энергетической продукции, а также импорта из других стран будет более чем достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. «Даже если мы не будем закупать фуражное зерно и масличные культуры у США, это не сильно повлияет на поставки зерна в нашу страну»,— цитирует господина Чжао Reuters.

Как отмечает Financial Times, потеря китайского рынка станет серьезным ударом для американских фермеров, которые в 2023 году экспортировали в Китай продукцию на $33 млрд. США также экспортировали в Китай нефть, газ и уголь на сумму около $15 млрд.

В начале апреля администрация Дональда Трампа ввела 145-процентные импортные пошлины на товары из Китая. В ответ КНР обложила американские товары 125-процентными пошлинами, но в конце месяца отменила введение ответных пошлин на часть товаров из США.

Почему президент США резко смягчил риторику в отношении Китая — в обзоре иносми от «Ъ».

Кирилл Сарханянц