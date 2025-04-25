Китай отменяет повышенные пошлины на некоторые товары из США

По данным агентства Reuters и телеканала CNN, Китай вывел ряд американских товаров из-под своих повышенных ответных пошлин в 125%. Кроме того, власти обратились к местным компаниям с просьбой составить списки американских товаров, которые, по их мнению, целесообразно ради их бизнеса вывести из-под повышенных пошлин — хотя бы на время. Сообщается, что тарифы были отменены на некоторые виды интегральных микросхем и чипов, медицинской техники и товаров, а также на химикаты для промышленности, такие как этан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Также сейчас идут обсуждения по отмене повышенных пошлин на лизинг самолетов, что было бы выгодно для китайских авиакомпаний. «Это может быть еще одним шагом по направлению к деэскалации торговой войны»,— цитирует агентство Bloomberg аналитика инвесткомпании Maybank Securities Кок Хун Вона.

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Евгений Хвостик