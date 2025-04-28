Суд отказался взыскивать 647 млн рублей с владельцев воронежского «Синторга»

Арбитражный суд Воронежской области оставил без удовлетворения заявление конкурсного управляющего местного ООО «Айсберг-В» о привлечении собственников банкротящейся компании к субсидиарной ответственности. Последний требовал взыскания с Александра Грибанова, Бориса Таратута, Александра Никитаева, Сергея Молокова и Аркадия Стекольщикова (владеют «Айсбергом» в равных долях) 646,9 млн руб. в сумме. Это следует из картотеки арбитражного суда. Решение пока не было обжаловано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Максим Кузнецов обратился с требованием о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности в июле 2024 года. Сначала его заявление оставили без движения, затем приняли, назначив его рассмотрение на 3 декабря того же года. Однако заседание несколько раз откладывалось.

С заявлением о признании ООО «Айсберг-В» несостоятельным в апреле 2023 года обратилось ПАО «Сбербанк» с требованиями в 80 млн руб. В июне в отношении должника ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден Максим Кузнецов. В январе 2024-го в «Айсберг-В» открыли конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим господина Кузнецова. В последний раз его продлили до 3 августа 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Айсберг-В» было учреждено в Нововоронеже Воронежской области в октябре 2009 года для деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Руководителем до банкротства был Александр Никитаев. 2024 год компания отработала с нулевыми финпоказателями.

Господа Грибанов, Таратута, Никитаев, Молоков и Стекольщиков также находятся в процессе банкротства, следует из картотеки арбитражного суда. Они также известны как владельцы воронежской сети супермаркетов «Синторг», ряд юрлиц которой также признан несостоятельным, например, ООО «Синторг 2010», ООО «Синторг», ООО «Синтез», ООО «Синтез-Н», ООО «Синторг 2019» и так далее.

О попытках ФНС обанкротить юрлица «Синторга» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова