Бизнес зарабатывает на стрессе

Уехать, чтобы выспаться или пройти сонный чекап: антистресс-программы — тренд на рынке санаторно-курортного лечения. Причем во всех сегментах, включая бюджетный. Спрос на них за год вырос на треть, сообщили “Ъ FM” в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Сколько стоит коррекция сна? И как на этом зарабатывает бизнес? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За последние 100 лет продолжительность сна сократилась в среднем на час. Пока ученые пишут докторские, как это отразится на человечестве, бизнес зарабатывает. Мировая индустрия сна, по данным Emergen Research, оценивается почти в $513 млрд и растет на 6% ежегодно. Туда входят производители гаджетов, световых будильников, матрасов и подушек, БАДов, туристический и медицинский рынок.

Только консультация сомнолога в Москве стоит от 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб., не включая лечение. И больше 40% клиентов —представители бизнеса, говорит руководитель отделения сомнологии санатория «Барвиха» Алена Максимова: «Если раньше на это никто не обращал внимания, то теперь приглашают к себе отоспаться гостиницы, спа-отели, потому что у людей это востребовано. Образ жизни нон-стоп… Уезжают куда-то на пару-тройку дней, чтобы выспаться. Если, например, мы ведем речь про острые нарушения сна, когда человек перестал спать из-за стресса, тогда это краткосрочная терапия или, может быть, действительно однократное посещение врача. Если мы говорим про хроническую бессонницу, это длительное наблюдение».

Чтобы лучше спать покупают трекеры и светобудильники. Они якобы помогают бороться с офисной «полярной ночью», практикуют «постельный развод», сбегая от храпа партнера, уезжают в сонные ретриты и заказывают слип-консьержей в отелях. Только мировой рынок диагностики и лечения нарушения сна превышает $14, 5 млрд, и по прогнозам аналитиков, уже к 2030-му году вырастет почти вдвое.

Антистресс-программа для топов и управленцев, что включает коррекцию сна, начинается от 550 тыс. за неделю на человека, есть и экспресс-метод за три дня. За 500 тыс. руб. сделают сонный чекап в петербуржской клинике. А можно наладить сон, не выходя из дома, говорит руководитель Центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовнимках Роман Бузунов: «Приезжает персонал, ставит все датчики, и пациент прекрасно спит в своей кровати. Полностью перешли на домашние проверки. Смотрим, что у нас происходит во сне: дыхание, храп, насыщение крови кислородом, работа сердца, позиция тела, двигательная активность, сам сон. Это позволяет более точно поставить диагноз.

Появился термин "ортосомния": человек настолько жаждет здорового сна и все время смотрит, что там показывает трекер, что начинает по этому поводу беспокоиться и хуже спать. Это целый комплексный подход. Туда входят и гаджеты, и спорт, и кофеин, и информационный детокс, и питание. У нас вообще 60 болезней сна».

Полисомнография — так называется исследование сна — на дому или в отеле в Москве в среднем обойдется 30 тыс. руб. Ценник в премиальных медцентрах превышает 150 тыс. руб. Но чаще клиенты выбирают антистрессовые программы с коррекцией сна в санаториях и лечебницах. И сейчас это восходящий тренд, говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов: «Можно говорить о росте на 20-30% спроса на антистресс-программы. И взрывной рост по объектам, которые только начинаются. Тренд работы со сном появился во всех ценовых сегментах. В эконом — от 6 до 8 тыс. руб. в сутки с человека, с лечением, проживанием, питанием. В среднем ценовом сегменте — до 15-16 тыс. руб. И предложение для управленцев топ-уровня — ценник с 30-45 тыс. руб. в сутки».

Здоровый сон вошел в корпоративную культуру. Опыт Google начали использовать и российские компании. Кабины для короткого сна на 20 минут, как писали СМИ, были в офисах «Яндекса», «Сбера» и «РусГидро». Так что на этом зарабатывают еще производители Sleep Box-ов.

Выспавшийся сотрудник эффективнее работает. Страховая компания Aetna, как пишет Forbes, обещает персоналу годовой бонус в $300, но для этого нужно спать минимум семь часов в день и подтвердить данные фитнес-трекерами.

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Аэлита Курмукова