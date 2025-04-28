МИД России: из-за ударов ВСУ за три месяца погибли 292 мирных жителя

Жертвами ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России за период с январе по март 2025 года стали 292 мирных жителя, еще 1197 были ранены. Эти цифры приводятся в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

По его словам, за три месяца погибли пятеро детей, в числе пострадавших — 63 ребенка. По оценке российского МИДа, с конца февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали 14 287 человек, в том числе 880 несовершеннолетних, погибли — 6715, в том числе 218 детей. В целом за указанный период по объектам гражданской инфраструктуры выпустили 22 221 боеприпас, утверждается в докладе.

Господин Мирошник заявил, что резкий рост числа пострадавших зафиксирован во второй половине марта. «Украинской стороной в этот период был преднамеренно проведен ряд целенаправленных атак по местам массового посещения, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения»,— сказал посол (цитата по ТАСС).

В апреле Украина предложила ввести мораторий на удары по гражданским объектам сроком на 30 суток с возможностью продления. Президент России Владимир Путин сказал, что с этой инициативой «нужно разобраться». На прошлой неделе Кремль заявил, что Киев не ответил на предложение господина Путина о контактах по вопросу моратория.

О попытках урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Крым — ваш».