Песков: Киев не ответил на предложение Путина о контактах по мораторию на удары
За последние сутки Украина не отреагировала на предложение президента Владимира Путина обсудить мораторий на удары по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Изначально отказаться от ударов по гражданским объектам на 30 дней предложила украинская сторона. Господин Путин выступил за контакты по этому вопросу.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сейчас нет никакой конкретики на этот счет. Пока мы де-факто имеем ситуацию де-юре, когда украинцы сами себе запретили такие контакты и действий в сторону отмены этого режима, запрета проделано до сих пор не было»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможных контактах России и Украины по этому вопросу. Представитель Кремля имел в виду указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому переговоры с Россией вести запрещено, пока ее президентом остается Владимир Путин.
19 апреля Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Украина также прекратила боевые действия на это время, а затем предложила ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 суток с возможностью продления. Президент России позднее заявил, что с этой инициативой «нужно разобраться». Дмитрий Песков уточнил, что господин Путин имел в виду возможность обсуждения этого вопроса «в том числе в двустороннем порядке» с украинской стороной.
Подробнее о попытке урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».