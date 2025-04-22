Песков: Киев не ответил на предложение Путина о контактах по мораторию на удары

За последние сутки Украина не отреагировала на предложение президента Владимира Путина обсудить мораторий на удары по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Изначально отказаться от ударов по гражданским объектам на 30 дней предложила украинская сторона. Господин Путин выступил за контакты по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас нет никакой конкретики на этот счет. Пока мы де-факто имеем ситуацию де-юре, когда украинцы сами себе запретили такие контакты и действий в сторону отмены этого режима, запрета проделано до сих пор не было»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможных контактах России и Украины по этому вопросу. Представитель Кремля имел в виду указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому переговоры с Россией вести запрещено, пока ее президентом остается Владимир Путин.

19 апреля Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Украина также прекратила боевые действия на это время, а затем предложила ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 суток с возможностью продления. Президент России позднее заявил, что с этой инициативой «нужно разобраться». Дмитрий Песков уточнил, что господин Путин имел в виду возможность обсуждения этого вопроса «в том числе в двустороннем порядке» с украинской стороной.

Подробнее о попытке урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян