В правительстве предложили передать функции «Россетей» на Северном Кавказе новой компании

Правительство рассматривает создание специализированной сбытовой компании на Северном Кавказе. Власти планируют передать ей функции ПАО «Россети (MOEX: FEES) Северный Кавказ», которое сейчас является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Новая компания может получить функции уже в этом году и начать работу в следующем. Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и «Россети» должны представить правительству соответствующие предложения до 2 июня. По информации источника РБК, задачи новой энергосбытовой компании могут стать шире, чем у «Россетей». Структура сможет брать обязательства гарантирующего поставщика электроэнергии в других регионах, где уполномоченной организации нет.

В пресс-службе Минэнерго пояснили, что текущая энергосбытовая система в регионе стала неэффективной. В «Россетях» поддерживают решение. В компании подчеркнули, что ранее уже предлагали создать отдельную специализированную сбытовую организацию.

В 2020 году «Россети» обсуждали инициативу создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных региональных энергосбытовых компаний холдинга.