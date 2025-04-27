Под сенью Святого Петра

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина близки к урегулированию конфликта. После короткой беседы хозяина Овального кабинета с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане Белый дом заявил об «очень продуктивном разговоре», а Киев — о «символической» встрече, которая имеет шансы стать «исторической». В Москве также уверяют в готовности заключить «сделку» и не возражают против прямых переговоров с украинской стороной. Хотя, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, «есть определенные детали, которые следует доработать». Утечки в СМИ существующих мирных планов показывают, что деталей и правда хватает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемонию прощания с понтификом едва не затмила 15-минутная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в соборе Святого Петра

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Церемонию прощания с понтификом едва не затмила 15-минутная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в соборе Святого Петра

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Похороны папы римского Франциска, на которые собрались около полумиллиона человек, включая лидеров многих государств, стали главным международным событием субботы, 26 апреля (подробно о похоронах см. «Ъ-Онлайн» от 27 апреля). Однако, судя по реакции мировых СМИ, церемонию прощания с понтификом едва не затмила короткая, буквально 15-минутная, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в соборе Святого Петра. Впрочем, вряд ли почивший папа Франциск, последовательно выступавший за мир между Россий и Украиной, был бы сильно этим уязвлен. О чем конкретно во время этой беседы договорились президенты, два месяца назад публично разругавшиеся в стенах Белого дома, неизвестно. Однако было понятно, что речь шла об украинском урегулировании.

Несмотря на крайне ограниченный по времени разговор, обе стороны в итоге отозвались о нем в позитивных тонах. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, не вдаваясь в подробности, назвал его «очень продуктивным».

А Владимир Зеленский и вовсе охарактеризовал встречу как «символическую», у которой есть потенциал стать «исторической».

«Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир… Спасибо, президент Дональд Трамп»,— написал в своем Telegram-канале господин Зеленский.

В офисе президента Украины поторопились анонсировать более продолжительные переговоры двух лидеров после окончания церемонии прощания с Франциском, но господин Трамп сразу после похорон улетел в США.

Примечательно, что Дональд Трамп, обычно любящий оперативно комментировать происходящее в своей соцсети Truth Social, на этот раз ничего писать не стал. Он опубликовал лишь две фотографии, на которых был запечатлен сидящим с господином Зеленским посреди собора Святого Петра. Зато после переговоров с украинским лидером глава Белого дома обрушился с критикой на статью в газете The New York Times, где его политика в отношении конфликта описывалась как пророссийская. В том же посте он высказал претензии в адрес президента РФ Владимира Путина за ракетные обстрелы Украины. «Это заставляет меня думать, что он, возможно, и не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос»,— написал Дональд Трамп и пригрозил России «банковскими мерами» и «вторичными санкциями».

Критика в адрес Владимира Путина — довольно редкое для господина Трампа явление.

Пытаясь понять, что это было, ряд аналитиков предположили, что таким образом он попытался показать себя равноудаленным посредником. Тем более что до того несколько дней подряд президент США и представители Белого дома жестко критиковали именно Владимира Зеленского.

Как бы то ни было, по словам президента Эстонии Алара Кариса, которому удалось пообщаться с Дональдом Трампом в Ватикане, тот заверил его, что «решение близко».

Сам господин Трамп перед приездом на похороны папы римского заявил, что Москва и Киев «очень близки к заключению сделки, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить ее».

Наступающая неделя будет иметь критически важное значение для урегулирования конфликта, уточнил госсекретарь США Марко Рубио.

В Москве о «близости» сделки не говорят, но подчеркивают готовность ее заключить.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News отметил, что стороны «движутся в правильном направлении». «Мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом»,— сказал он.

Более того, Владимир Путин на днях допустил прямые переговоры с Киевом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем это подтвердил, добавив, что Украина сначала должна «юридически расчистить препятствия на пути таких контактов». Таким образом господин Песков напомнил о существовании указа Владимира Зеленского от октября 2022 года, утверждающего решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков, со своей стороны, также отметил, что на переговорах господина Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом в Москве 25 апреля речь, в частности, шла о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной.

В последние дни намекал на готовность к подобным переговорам и господин Зеленский. Хотя и не так определенно, как это сделали в Москве. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон после контактов с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером на похоронах Франциска заверил, что украинский лидер готов к безоговорочному прекращению огня.

Другое дело, что детали сделки, о которых говорил Сергей Лавров, пока остаются ключевым препятствием на пути к ее заключению. Официально неизвестно, в чем состоит план Дональда Трампа. Однако западные СМИ на днях опубликовали пункты разработанного в Вашингтоне соглашения, а затем предали гласности «корректировки», внесенные в него Киевом и европейскими союзниками.

Согласно утечкам, американская версия предполагает признание Штатами де-юре Крыма российским, а еще де-факто территории четырех регионов, взятые под контроль армией РФ. Помимо этого, сделка подразумевает отказ от принятия Украины в НАТО, но не ограничивает никоим образом украинские вооруженные силы и не запрещает ей вступать в другие союзы. Украино-европейская версия предлагает оставить на потом урегулирование территориальных вопросов и выводит на первый план полное прекращение огня и предоставление Киеву железных гарантий безопасности с участием США (американская версия не предполагает гарантий безопасности со стороны Вашингтона).

Как именно на данный момент выглядит предполагаемая сделка после всех многочисленных контактов, состоявшихся за последние дни, никто не раскрывает. По словам Дмитрия Пескова, США на переговорах высказывают много элементов, совпадающих с позицией России. Однако, заверил пресс-секретарь президента РФ, не стоит сейчас вдаваться в детали, поскольку «переговоры не могут вестись публично».

Антон Васильев