Над Крымом и Черным морем сбили шесть БПЛА

Минобороны России заявило, что в период с 20:50 до 22:00 мск силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Пять БПЛА были уничтожены над территорией Крыма, еще один — над акваторией Черного моря.

Утром 27 апреля оборонное ведомство сообщало, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотника над Крымом. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Днем Минобороны также заявило, что за сутки были сбиты 124 беспилотника. Ведомство не уточняло, над какими регионами они уничтожены.