Минобороны: средства ПВО сбили за сутки 124 БПЛА и два снаряда HIMARS
Минобороны сообщило об ударах по складам ВСУ со снарядами
Силы ПВО уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты к комплексу С-200. Кроме того, было перехвачено 124 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Согласно сводке военного ведомства, российская армия также уничтожила авиабомбу украинской армии JDAM. ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цеху по сборке БПЛА, складам боеприпасов в 168 районах в зоне СВО.
За прошедшую ночь средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Сегодня утром, в период с 8:20 до 9:45 мск были перехвачены еще три БПЛА над Крымом.