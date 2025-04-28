Придут за тунеядцами

Минтруд совместно с рядом других ведомств проанализирует численность и состав неработающих россиян и разработает предложения для стимулирования их выхода на рынок труда. Это следует из плана по противодействию теневой занятости, который в пятницу, 25 апреля, ведомство представило на Российской трехсторонней комиссии. Впрочем, по словам экспертов, скрытых трудовых резервов в РФ уже не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В планы правительства по борьбе с теневой занятостью вошло и изучение солнечного безделья — его адептов будут привлекать к труду комплексом пока неизвестных мер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В планы правительства по борьбе с теневой занятостью вошло и изучение солнечного безделья — его адептов будут привлекать к труду комплексом пока неизвестных мер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пятницу Минтруд представил на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) правительственный план по борьбе с нелегальной занятостью на 2025–2027 годы, он заменит аналогичный документ, принятый в 2021 году на 2022–2024 годы: этого требует ФЗ-565 «О занятости населения в РФ».

По оценке Минтруда, которую ведомство дало в своем итоговом докладе о результатах ведомственной работы в 2023 году, нелегально в РФ работают 9,6 млн человек. Это менее 15% от всех занятых (свыше 75 млн человек). Плановый ориентир на 2024–2026 годы в части снижения показателя составляет 2,9 млн человек, за 2023 год властям удалось выявить 795 тыс. неформально занятых.

Как следует из плана, обсуждавшегося на РТК, профильным ведомствам (МВД, Минтруд, Роструд, ФСИН) и региональным властям предстоит совместно реализовать 18 его пунктов — это различные мероприятия: от информационных и профилактических до аналитических. Так, например, региональным властям предложено разработать собственные планы по выявлению тех, кто работает без оформления трудовых документов, а также мониторить тех, кто находится в зоне риска. Федеральные ведомства и службы, в свою очередь, будут заниматься созданием методических рекомендаций, а также ведением информационных систем, которые помогут лучше отражать ситуацию с нелегальной занятостью. Так, Роструд продолжит работу над реестром работодателей, уличенных в подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.

«В целом план не вызывает у нас возражений. Другой вопрос, что у профсоюзов и работодателей изначально во многом разные взгляды на то, что считать теневой занятостью»,— отметил председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук. В свою очередь, как сообщила управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина, у работодателей возникли вопросы к пункту о наделении межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости полномочиями составлять протоколы об административном правонарушении за неявку работодателей на их заседания. «Нам такое регулирование кажется избыточным. Более целесообразным было бы стимулировать работодателей к явке на заседания, и такой подход сейчас прорабатывается»,— отмечает она.

При этом, как следует из плана, не все его пункты связаны исключительно с нелегальной занятостью. Одна из инициатив выглядит более масштабной и, возможно, представляет собой новый подход к решению проблемы дефицита кадров на российском рынке труда. Она зафиксирована пунктами 10–11, из которых следует, что Минтруд совместно с Рострудом, ВНИИ труда, Соцфондом, Минпросвещения, ФСИН, ФОМС и Минобрнауки будет определять численность неработающих граждан трудоспособного возраста и их половозрастную структуру. После аналитической работы ведомства будут разрабатывать инициативы, которые позволят вывести таких граждан на рынок труда — вероятно, с помощью мер, предусмотренных нацпроектом «Кадры» в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», в том числе путем повышения квалификации и переобучения. Представить доклад в правительство министерства должны будут к весне 2026 года. На момент публикации Минтруд не ответил на запрос “Ъ” о возможных вариантах стимулирования неработающих к труду.

Как отмечает заместитель главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников, все возможные резервы занятости уже исчерпаны и вряд ли можно стимулировать существующие группы экономически неактивного населения к труду административными мерами. «Более активное вовлечение в занятость молодых не даст им учиться, а уровень участия в рынке труда у женщин с детьми в РФ и так составляет около 80%. Пожилых работать подталкивает прошедшее в 2018 году повышение пенсионного возраста. В совокупности за счет всех этих категорий, может быть, можно было бы привлечь к работе дополнительно 200–300 тыс. человек, но это крохи»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова