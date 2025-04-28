Дистрибуторы затянули рубли

Минфин рекомендовал таможне применять двухступенчатый метод для определения стоимости ввозимой в страну продукции. Если в договорах поставки расходы указаны в иностранной валюте, но оплачиваются в рублях, то дистрибуторам необходимо учитывать курс ЦБ на момент ввоза товаров. А затраты, осуществляемые после ввоза продукции в страну, учитываются уже по курсу на дату регистрации таможенной декларации. Дистрибуторы алкоголя, у которых сложности начались в первую очередь, опасаются проблем с документооборотом и рисками переплат, особенно при контрактах, где платежи растянуты во времени. Таможня обещает найти единообразный подход к определению стоимости товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, направленное директором департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина РФ Никитой Золкиным в Федеральную таможенную службу (ФТС) с пояснениями, какой курс валют применять при определении таможенной стоимости товаров. Из него следует, что если расходы оплачиваются в рублях, но по договору они указаны в иностранной валюте, то для расчета стоимости импортной продукции нужно учитывать курс Центробанка на момент ввоза товара. Для затрат, производимых после ввоза товара в Россию, перерасчет в рубли происходит по курсу на дату регистрации декларации, отмечается в письме. Это, как правило, может быть оплата по факту логистических услуг и сопровождение таможенных процедур при ввозе товаров в страну. В ФТС подтвердили “Ъ”, что довели до таможенных органов полученное из Минфина сообщение. В министерстве комментариев не предоставили.

Из-за нового метода расчета, по словам главы таможенно-логистического оператора КВТ Юлии Шленской, у большинства импортеров начались сложности. По сути, поясняет заместитель гендиректора компании BMJ-Logistics Константин Бондаренко, «по новым правилам таможенная стоимость груза формируется как сумма двух частей, рассчитанных по разным курсам». В случае долгосрочных контрактов с большим количеством поставок и оплат идентификация конкретного платежа, относящегося к определенной поставке, становится крайне затруднительной, утверждает эксперт.

Неслучайно разъяснения по применению курса валют при импорте товаров дал Минфин, курирующий алкогольный и табачный рынок, поскольку сложности первыми начались у дистрибуторов, ввозящих в Россию из-за рубежа в том числе вина и крепкие напитки.

Россия снизила импорт винодельческой продукции на 51% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщал 15 апреля заместитель руководителя ФТС Сергей Шкляев на круглом столе в Совете федерации.

Импорт алкоголя в Россию в 2024 году снизился до 99 млн дал с 102 млн дал в 2023 году, рассказывал до этого в интервью «Российской газете» глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин.

Директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб не исключает, что у компаний отрасли из-за этого могут возникнуть определенные трудности с документооборотом. С другой стороны, продолжает она, некоторые работающие с российскими компаниями банки, в том числе зарубежные, перешли на оплату в рублях. В этом случае требуется заключение дополнительного соглашения, фиксирующего курс валюты, согласованный обеими сторонами, поясняет она. Если такое соглашение предоставить в таможенные органы, то вопросов с растаможкой импортного товара не возникает, отмечает госпожа Сологуб.

Тем не менее, замечает эксперт, такая схема работает только для предоплаченных заказов: «Если же товар оплачивается по факту, то в контракте нужно предусмотреть, что она производится на день ввоза, как того требует таможня». Из-за этого, продолжает Дарья Сологуб, возникает коллизия между европейским и российским законодательством: в ЕС, откуда сейчас ввозится большая часть импортного вина, пересчитывают оплату на день выставления расчетного документа, а в России — на день ввоза и прохождения таможенных процедур. В Ladoga (производитель и дистрибутор алкоголя) отметили, что с данными трудностями сталкиваются в основном те, кто оплачивает закупаемый за границей товар через агента.

Гендиректор юрфирмы Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает: в возникшей ситуации у импортеров есть существенные риски переплаты, что ожидаемо приведет к росту цен ввозимой из-за рубежа продукции для конечных потребителей. «Сейчас волатильность рубля такова, что разница в стоимости импортируемых товаров может вырасти на 10% и более буквально за несколько дней»,— отмечает госпожа Барабаш, добавляя, что такая конъюнктура рынка лишает дистрибуторов понимания того, какие потери они понесут в итоге. По словам юриста, импортеры могут попытаться оспорить решение таможенного органа в суде, но из-за наличия законодательных пробелов в данной ситуации вряд ли суд сможет поддержать их, заключает она.

Впрочем, не исключено, что ситуация может быть разрешена. ФТС в официальном Telegram-канале сообщала, что 25 апреля состоялось внеочередное заседание профильной постоянной комиссии для определения единообразного подхода к определению таможенной стоимости товаров.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова