Axios: Трамп готовит встречу с Ким Чен Ыном

Как утверждает Axios, ссылаясь на несколько источников в администрации президента США, Дональд Трамп готовится к возобновлению переговоров с КНДР.

По данным этих источников, администрация Трампа «обсуждает за закрытыми дверями» с бывшими официальными лицами и внешними экспертами вопрос возможного проведения новой встречи президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном: в июне 2018 года, в феврале и июне 2019 года. На первой встрече был подписан совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Остальные встречи закончились безрезультатно.

По словам собеседника Axios, несмотря на то, что прошлые переговоры были сосредоточены на отказе КНДР от разработки ядерного оружия, сейчас Ким вряд ли всерьез рассматривает эту идею.

В конце марта президент США в разговоре с журналистами допустил возобновление переговоров с лидером КНДР. «За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные сценарии, в том числе взаимодействие»,— заявил анонимный высокопоставленный американский чиновник.

Еще один источник агентства сообщил, что члены администрации занимаются «первоначальным планированием» встречи, зная, что для привлечения внимания господина Трампа может хватить «одного витиеватого письма» от Кима Чен Ына, «а дальше дело пойдет».

Кирилл Сарханянц