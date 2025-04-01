Трамп допустил контакты с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме 31 марта заявил, что Соединенные Штаты поддерживают каналы коммуникации с Северной Кореей. Он допустил, что на каком-то этапе он может пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«У нас отличные отношения. И да, коммуникация ведется,— сказал господин Трамп.— Да, возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент». Во время первого президентского срока господин Трамп прозвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой». «Все это было довольно скверно. И вот однажды нам позвонили и сказали, что они хотят встретиться. И мы встретились»,— сказал на брифинге господин Трамп (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп во время первого президентского срока встречался с Ким Чен Ыном три раза — в июне 2018 года, в феврале и июне 2019 года. На первой встрече был подписан совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Остальные встречи закончились безрезультатно.