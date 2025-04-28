Химики засмолили цены

Стоимость одного из основных видов полимеров — используемого в строительстве суспензионного поливинилхлорида, вызвавшая беспокойство Федеральной антимонопольной службы (ФАС), снижается весь апрель. По оценкам участников рынка, такой тренд на фоне слабого спроса и конкуренции со стороны китайских смол сохранится и в мае, когда цены могут упасть еще на 10% относительно апреля. Но в более долгосрочной перспективе с учетом инфляции, роста издержек и затрат на логистику производители будут вынуждены поднимать стоимость, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Цены на основные марки поливинилхлорида (ПВХ), используемые в строительстве, медицине и упаковке продуктов, снижаются второй месяц, свидетельствуют данные «ХимИнсайта», тогда как в начале года они достигали многомесячных максимумов. Котировки суспензионного ПВХ (ПВХ-С) начали активно расти с середины января, и, по оценке Rupec, в начале февраля цены на ПВХ поднялись до уровня 115–120 тыс. руб. за тонну, что на 9–10% выше пиковых значений прошлого года.

На фоне такой динамики в начале апреля ФАС направила запросы крупнейшим производителям ПВХ «Саянскхимпласту», Башкирской содовой компании и «Каустику», которые совокупно занимают около 60% российского рынка, о причинах изменения цен на их продукцию для исключения их необоснованного роста. Также ведомство рекомендовало компаниям разработать торговые политики по продаже этого полимера и предупредить дистрибуторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования. В ФАС “Ъ” сообщили, что в настоящее время в службу не поступало жалоб и обращений от участников рынка и потребителей на рост цен на ПВХ.

В начале апреля, по оценке «ХимИнсайта», цены производителей ПВХ-С с коэффициентом прочности 64/67 (марки К=64/67) с поставкой от 500 тонн находились в диапазоне 103–105 тыс. руб. за тонну. В начале месяца, указывают эксперты, компании были вынуждены пойти на существенные ценовые уступки на фоне достаточного предложения, а также присутствия на рынке более дешевой импортной смолы (китайское сырье трейдеры предлагали по 98–100 тыс. руб. за тонну).

Ближе к концу месяца спрос оставался слабым, отмечают эксперты. «Трейдеры активно распродавали китайскую смолу, ожидая новых поставок в мае, а потребители не спешили пополнять запасы ПВХ-С в преддверии длительных майских праздников, так как часть компаний планирует на праздники остановиться»,— поясняет директор «ХимИнсайта» Санджар Тургунов. Он отмечает, что на рынке сохраняется избыток предложения смолы марки К=64/67, что в условиях низкого спроса продолжает оказывать давление на внутренние цены. По предварительной информации, производители начали объявлять свои ценовые предложения на май для крупных заказчиков (от 500 тонн) для марки с К=64/67 по 92–93 тыс. руб. за тонну. Таким образом, падение относительно конца апреля может составить более 10%.

Глава Rupec Дмитрий Семягин поясняет, что важную роль в феврале—марте сыграл спекулятивный фактор, когда отдельные продавцы попытались использовать инцидент на заводе СИБУРа «СИБУР-Кстово» (поставщик сырья для другого предприятия компании — «Русвинила», занимает около 40% российского рынка ПВХ), который пострадал от атаки дронов. Хотя компания сразу заявила, что у предприятия имеются складские запасы, слухи о грядущем дефиците ПВХ стали дополнительным драйвером роста цен.

Похожего влияния можно ожидать и от ситуации с «Саянскхимпластом», чьи владельцы получили претензии от Генпрокуратуры. Длительный судебный процесс может послужить поводом для спекулятивного роста цен, полагает господин Семягин, хотя формально судебная тяжба с собственниками никак не отражается на производственном процессе.

Текущий баланс цен эксперт объясняет во многом слабым спросом, связанным со стагнацией в строительной отрасли, так как сегмент пластиковых окон в России ключевой для ПВХ-С.

В долгосрочной перспективе, считает он, важным фактором, который влияет на цены, останется общее инфляционное давление на производителей. Он также напоминает, что производители ПВХ понесли серьезные издержки на замещение выпавших импортных поставок катализаторов и прочих компонентов. Кроме того, с 2022 года крупные нефтехимические компании для поддержания своих клиентов стали брать на себя несвойственные ранее функции: затраты на логистику из стран Азии, компенсацию инвестзатрат через различные программы поддержки и т. д. «Объективно понятно, что долго сдерживать цены производители полимеров не смогут. Поэтому в долгосрочной перспективе восходящий тренд, несмотря на текущую волатильность цен, должен сохраниться»,— полагает Дмитрий Семягин.

Ольга Мордюшенко