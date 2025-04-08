Полимеры приняты

Вслед за проверкой роста цен на сырье для производства упаковки ФАС обратила внимание на стоимость поливинилхлорида (ПВХ), который используется в том числе в строительстве и медицине. В феврале и марте котировки ПВХ в РФ росли на фоне остановки мощностей СИБУРа в Кстово, но затем перешли к снижению. Сейчас регулятор может опасаться нового всплеска цен на фоне претензий Генпрокуратуры к владельцам производителя ПВХ «Саянскхимпласт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

ФАС направила запросы крупнейшим производителям ПВХ в РФ для исключения необоснованного роста цен, сообщила служба. Там уточнили, что для «предупреждения нарушения антимонопольного законодательства» письма направлены АО «Саянскхимпласт», АО «Башкирская содовая компания» (БСК) и АО «Каустик». ФАС также рекомендовала компаниям разработать торговые политики по продаже ПВХ и предупредить «о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования на ПВХ» дистрибуторов. В ФАС отметили, что ПВХ используется в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания и цены на материал могут влиять на стоимость товаров, в том числе социально значимых. В компаниях “Ъ” не ответили.

В совокупности на «Саянскхимпласт» и «Каустик» приходится более 60% производства ПВХ в РФ. Оставшуюся долю занимает структура СИБУРа «Русвинил». По данным источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, средневзвешенная цена трех компаний, получивших запросы, в феврале выросла на 9% по сравнению с январем 2025 года.

В феврале ФАС запрашивала крупнейших производителей сырья для упаковки — полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул — о причинах изменения цен и просила предоставить их обоснование (см. “Ъ” от 7 февраля). Тогда это коснулось структуры «Татнефти» «Экопэт», компаний СИБУРа — СИБУР-ПЭТФ и «Полиэф», входящего в «Европласт» завода «Сенеж», а также завода ГК «Титан» «Титан-Полимер». О дальнейших мерах в отношении компаний с тех пор не сообщалось.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что цены на полимеры в России формируются на основе экспортного (в случае, если полимер производится с профицитом и активно экспортируется) или импортного паритета (если продукт дефицитен), с учетом скидки или премии внутреннего рынка. При использовании данного механизма ценообразования помимо котировки важное влияние оказывает курс национальной валюты, добавляет он.

Ситуацию на рынке ПВХ эксперт связывает с временным сокращением предложения, связанным с атакой БПЛА в конце января на предприятие «СИБУР-Кстово» — поставщика сырья для «Русвинила». Как отмечает господин Фролов, ремонт и пусконаладочные работы заняли почти полтора месяца, что стало причиной роста отпускных цен со стороны трех других производителей на фоне необходимости увеличения переработчиками закупок импортного сырья. «Не думаю, что здесь стоит говорить о каком-то картельном сговоре. Скорее это нормальная реакция рынка при превышении предложения над спросом»,— говорит он.

По данным главы Rupec Дмитрия Семягина, с конца марта на российском рынке ПВХ наблюдалось снижение спотовых цен после почти двухмесячной стабилизации. За последнюю неделю марта цены снизились на 10–13% в зависимости от марки и производителя. Он считает, что предупреждение ФАС может быть связано с информацией о претензиях Генпрокуратуры к собственникам «Саянскхимпласта». Ведомство направило иск в Хамовнический суд Москвы с требованием обратить в доход РФ активы производителя ПВХ, которые, по данным Генпрокуратуры, принадлежат экс-главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье (см. “Ъ” от 7 апреля).

Господин Семягин допускает, что запросы ФАС в этой ситуации могут быть «работой на опережение», чтобы не допустить ценовых и информационных спекуляций. «В феврале мы видели, что отдельные игроки могут перекладывать свои инфляционные издержки на потребителя, обосновывая это инцидентом в Кстово. Они же сейчас потенциально могут использовать и судебную тяжбу вокруг завода в Саянске в тех же целях»,— говорит аналитик. По его словам, неслучайно ФАС в своем письме просит производителей довести ее требования еще и до всех дистрибуторов. При этом эксперт считает, что объективно непосредственно на производстве рассмотрение иска никак не должно сказаться.

Ольга Мордюшенко