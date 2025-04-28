Коллекторы заняли на долги

С начала года банки увеличили кредитную активность в части финансирования коллекторов. Это не только позволило оживить рынок цессии, но и привело к росту цен на нем, свидетельствуют данные онлайн-площадки по продаже просрочки Debex. Коллекторы не отрицают, что привлекают банковские кредиты в том числе для выкупа долгов. Впрочем, цена портфелей в любом случае зависит от их качества и ряда иных факторов, а не от наличия или отсутствия в сделке кредитных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным онлайн-площадки по продаже просроченной задолженности Debex, с начала года резко выросло количество банков, кредитующих коллекторский бизнес. В настоящее время таких банков не меньше пяти, и они кредитуют порядка 30 коллекторских компаний. По данным реестра ФССП на 25 апреля 2025 года, всего в нем состояло 518 действующих профессиональных коллекторских организаций (ПКО). «Повышение судебных пошлин в сентябре прошлого года на какой-то период фактически остановило рынок цессии. Спрос на долговые портфели начал восстанавливаться в декабре 2024 года,— отмечает гендиректор Debex Марат Брук.— Появление заемных денег у коллекторов привело к резкому росту спроса на долги».

“Ъ” опросил около 20 крупных банков, но ни один из них не стал комментировать кредитование коллекторов. Впрочем, коллекторы и отчетность отдельных игроков рынка подтверждают расширение банковского финансирования коллекторов. «По данным отчетности РСБУ, по итогам 2024 года ПКО ПКБ получила кредиты от коммерческих банков на сумму 5,7 млрд руб. Размер кредитных средств по сравнению с 2023 годом вырос на 26%,— отметили в пресс-службе компании.— Основные кредиторы по итогам 2024 года — Газэнергобанк, ТКБ». Также в отчетности фигурирует в качестве кредитора Сбербанк. «Наращивание кредитных средств — как с помощью кредитных линий от банков, так и с помощью размещения облигационных выпусков — происходит в том числе для покупки портфелей банковской задолженности и МФО»,— указали в ПКО ПКБ. Согласно отчетности по РСБУ ПКО «АйДи Коллект», объем заемных банковских средств за 2024 год вырос с 2,9 млрд руб. до 4,2 млрд руб. В числе кредиторов в отчетности фигурируют Свой банк, Экспобанк, Совкомбанк, НРБанк. «Для покупок портфелей используются средства, привлеченные от выпусков облигаций, банковские кредитные линии и собственные средства. В структуре пассивов компании банковские заемные средства по состоянию на конец 2024 года составляют около трети»,— пояснили в ПКО «АйДи Коллект».

«На сегодняшний день банковский сектор существенно расширил зону кредитования для коллекторских агентств, это касается не только целевого назначения кредитования, начиная от классического кредита и заканчивая возобновляемой кредитной линией, но и лимитов»,— указывает исполнительный директор ПКО «Региональное бюро взысканий» Владислав Газецкий. По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, рост количества кредиторов говорит об устойчивости сегмента, особенно в текущих реалиях, когда банки крайне консервативны в подходе. «Очевидно, что наличие разных источников фондирования обеспечивает максимальную стабильность для бизнеса, который планирует расти и развиваться,— продолжает он.— Одним из направлений этого бизнеса является покупка долговых портфелей, качество которых прямо пропорционально отражается на стоимости. Чем качественнее портфель, тем он дороже и тем более интересен покупателю».

По данным Debex, банковское финансирование уже отразилось на ценах на просроченные долги МФО. «В апреле ряд долгов от МФО продавались на электронных площадках за рекордные 20–21% от номинала, чего не было с прошлого лета. В среднем по рынку ценники на онлайн-площадках достигли 19,5% от ОЗС,— рассказывает господин Брук.— Пик продажи банковской цессии обычно приходится на вторую половину года. Пока реализовано не так много банковских портфелей, но тенденция к росту уже заметна».

Впрочем, коллекторы не считают, что есть прямая корреляция между ростом привлечения банковского финансирования и ценой портфелей. «На стоимость портфелей влияют в первую очередь качество, которое меняется от периода к периоду, и наличие спроса со стороны инвесторов,— отмечают в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.— Цена на портфели МФО подвержена волатильности, поэтому делать вывод на основании трех недель неоконченного месяца рано». Кроме того, в сегменте МФО достаточно велика доля прямых сделок, поэтому приведенные площадкой цены не всегда в полной мере отражают рыночные, заключают там.

Ксения Дементьева, Елена Ванюшина