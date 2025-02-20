«Молодость» просрочки берет свое

В начале этого года средняя стоимость просроченных долгов клиентов банков и МФО начала восстанавливаться после значительного снижения в 2024 году. По словам экспертов, на это повлияли сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, рост бюджетов коллекторских агентств, а также адаптация к росту судебных пошлин. В 2025 году участники рынка ожидают продолжения роста цен, в частности, на фоне «омоложения» долгов и готовности кредиторов сокращать проблемные активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале 2025 года цены на просроченные долги, реализованные на торговых площадках, начали восстанавливаться, следует из данных онлайн-аукциона Debex (с ними ознакомился “Ъ”). В январе средняя стоимость досудебных портфелей банков достигла 11% от номинала, МФО — до 15% от номинала. Вместе с тем во втором полугодии 2024 года стоимость долгов уверенно снижалась. В частности, средняя стоимость досудебных банковских портфелей снизилась в 2 раза, до 9% от номинала в декабре. Цены досудебных портфелей МФО снизились в 1,5 раза, до 14% от номинала.

Цена просроченных банковских кредитов снижалась на фоне высокой ключевой ставки и ожидания дальнейшего ее роста, говорят эксперты. Во втором полугодии 2024 года ЦБ поднял ключевую ставку с 16% до 21%, кроме того, существенно была повышена прогнозная траектория на 2025–2026 годы. Это «повлияло на пересмотр коллекторскими агентствами нормы дисконтирования и в конечном итоге на снижение цены за проблемные долги», отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В этом году рынок долгов начал восстанавливаться, так как «ключевая ставка в декабре осталась без изменения, а значит, стоимость заемных денег не изменилась», говорит гендиректор онлайн-аукциона Debex Марат Брук. При этом цены на долги микрофинансовых организаций остаются выше, поскольку они, как правило, выставляют на продажу более молодые долги, вероятность взыскания которых заметно выше, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. В частности, по данным Debex, во втором полугодии срочность выставленной на продажу банковской просрочки составляла 11–13 месяцев, тогда как по просроченным займам МФО — 6–8 месяцев.

Вместе с тем у крупнейших коллекторских агентств бюджеты на выкуп долга в 2025 году только увеличились, отмечает господин Брук. Это связано не только со снижением цен на портфели, но и с ростом качества портфелей. В частности, в досудебных портфелях банков и МФО значительно снизился срок с последней проплаты клиентом по кредиту, поясняет он. По данным Debex, срочность банковских долгов в январе 2025 года опустилась ниже 8 месяцев, долгов МФО — ниже 6 месяцев.

Также рынок адаптировался к росту судебных пошлин (см. “Ъ” от 6 сентября 2024 года). В настоящее время минимальная госпошлина (при сумме долга до 100 тыс. руб.) на подачу искового заявления составляет 4 тыс. руб., на выдачу судебного приказа — 2 тыс. руб. По словам господина Брука, вопреки некоторым паническим ожиданиям, после повышения судебных пошлин доходы от взыскания у большинства коллекторов снизились, но не так драматично, как ожидалось. Многие коллекторы просто перестали покупать долги объемом до 10 тыс. руб. из-за низкой рентабельности, отмечает он.

В 2025 году эксперты ожидают дальнейшего роста цен и в банковском, и микрофинансовом сегменте. Причем банковские долги будут расти в цене сильнее «в связи с более высокой привлекательностью за счет размера среднего чека и, как следствие, более высокой рентабельности работы с такими портфелями», считает начальник отдела тендерных продаж Moneyman Сергей Туманов. Кроме того, этому будут способствовать и активные продажи со стороны банков и МФО, и «омоложение» портфелей. Кредиторам в текущих регуляторных условиях «становится невыгодно держать просрочку на балансе, поэтому процесс ускоряется, все больше портфелей передаются на ранних стадиях», поясняет директор по устойчивому развитию Summit Group Амира Васильева. На сегодняшний день на рынке все чаще появляются практики, «когда портфели "бронируются" по еще не вызревшим у кредитора долгам», отмечает она.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева