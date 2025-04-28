Криптовалюты вздохнули посвободнее

На фоне восстановления криптовалютного рынка биткойн укрепляет свои позиции. Его доля в капитализации рынка уже более 63%, а приток средств в биржевые фонды, ориентированные на вложения в эту криптовалюту, превысил за неделю $3 млрд. Инвесторы рассчитывают на скорое снижение ставки ФРС и снижение напряженности в отношениях США и Китая. Однако ситуацию может поменять эскалация конфликта между Индией и Пакистаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketscap, доля биткойна (BTC) в капитализации критовалютного рынка 27 апреля превысила 63%, достигнув максимума с января 2021 года. На прошлой неделе все ведущие криптовалюты заметно выросли в цене. В частности, в последние дни курс биткойна регулярно преодолевал отметку $95 тыс., превышая значения предшествующей недели на 12%. Столь же уверенно выросли за неделю и котировки эфира (ETH, до $1,8 тыс.), Dogecoin, Cardano.

Главным фактором роста рынка эксперты называют смену риторики властей США в отношении Китая. По словам ведущего аналитика Bitget Research Райана Ли, президент США Дональд Трамп дал понять, что конфликт может быть урегулирован, что «снизило страхи вокруг глобальной рецессии и поддержало интерес к рисковым активам». Как поясняет СЕО Tehnobit Александр Пересичан, ранее повышение тарифов на импорт не только из Китая, но и других стран заставило «участников рынка заговорить о замедлении мировой экономики, разгоне инфляции, что и привело к выводу капитала из рисковых активов». «Теперь инвесторы получили надежду на мягкий выход из кризиса»,— отмечает он.

Кроме того, поддержку криптовалютному рынку оказали слова Дональда Трампа о необходимости дальнейшего снижения ставки ФРС. Как отмечает господин Пересичан, «хотя американский регулятор в этом вопросе не подчиняется президенту США, такие заявления со стороны Белого дома были восприняты инвесторами как сигнал о возможном смягчении денежно-кредитной политики в ближайшем будущем». Согласно опросу CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС до 4–4,25% (сейчас — 4,25–4,5%) на июньском заседании превысила 57%, тогда как в отношении заседания в мае вероятность составила всего 10,4%. Как отмечает Райан Ли, инвесторы «укрепились в своих прогнозах о возможном снижении ставки уже в июне», что дополнительно поддерживает спрос на альтернативные активы, такие как биткойн.

При этом позиции биткойна выглядят гораздо увереннее, чем альткойнов. В частности, котировки биткойна отстают от максимума, достигнутого в начале 2025 года, всего на 12%, тогда как по остальным криптовалютам отставание в 1,5–2 раза. Кроме того, по данным Coinmarketscap, приток в американские BTC-ETF на минувшей неделе составил $3,033 млрд, что является вторым результатом с момента запуска таких инструментов в начале прошлого года (см. “Ъ” от 12 января 2024 года). Рекордный приток ($3,355 млрд) был зафиксирован в середине ноября 2024 года, то есть сразу после избрания президентом США Дональда Трампа. Как отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, спотовые BTC-ETF в США значительно упростили доступ для институциональных инвесторов, что «усилило восприятие биткойна как надежного актива для диверсификации портфеля».

При этом недельные притоки в спотовые ETH-ETF составили всего $157 млн, а доля эфира в общей капитализации рынка приблизилась к минимуму с декабря 2019 года (7,3%). Как отмечает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, эфир воспринимается больше как технологический актив, зависящий от развития инструментов DeFi и NFT, «интерес к которым ослаб». Кроме того, на фоне замедления активности в сети конкуренция со стороны альтернативных блокчейнов, в первую очередь Solana и TON, также усиливается. Как отмечает Владислав Антонов, «Solana и BSC предложили более быстрые и дешевые трансакции, что привлекло разработчиков и пользователей, ранее работавших с эфиром». В целом, по его словам, «рынок криптовалют стал "свалкой бесполезных токенов", это снизило ликвидность альткойнов, особенно для институциональных инвесторов, которые опасаются рисков».

Пока на криптовалютном рынке присутствует умеренный оптимизм. Как считает Александр Пересичан, в мае «можно увидеть рост позитивных настроений, особенно если в Белом доме продолжат звучать заявления о возможном скором разрешении торгового конфликта с Китаем». Райан Ли не исключает, что к концу мая можно будет увидеть, как курс биткойна вновь «тестирует шестизначный рубеж и пытается закрепиться выше $100 тыс.». Вместе с тем, как отмечает Олег Калманович, на горизонте появилась новая угроза — «вероятность эскалации вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном» (см. материал на стр. 6), и в случае обострения ситуации «инвесторы могут массово уходить в доллар США, что негативно скажется на настроениях на крипторынке».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин