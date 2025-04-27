Построенный на Балтийском заводе атомный ледокол «Якутия» вышел в Карское море

Атомный ледокол «Якутия», построенный на Балтийском заводе в Петербурге по заказу Росатома, вышел в Карское море. Кадры с судном опубликовали в соцсетях ФГУП «Атомфлот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГУП «Атомфлот» / Группа «ВКонтакте» Фото: ФГУП «Атомфлот» / Группа «ВКонтакте»

«Универсальный атомный ледокол "Якутия" в естественной среде обитания. Карское море»,— гласит подпись к размещенному «ВКонтакте» видео.

«Якутия» является атомным ледоколом проекта 22220. Судно было заложено 26 мая 2020 года, в 164-й день рождения Балтийского завода. Стоимость строительства оценивают в 51 млрд рублей. Возведение ледокола осуществлялось по схеме смешанного финансирования. Срок эксплуатации составляет 40 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ледокол «Якутия» направился из Петербурга на Северный морской путь (СМП) в начале апреля. Судно вошло в состав атомного флота РФ 27 марта. В середине текущего месяца ледокол вышел в первый рабочий рейс.

Андрей Цедрик