Ледокол «Якутия» отправится из Петербурга в Арктику в начале апреля

Атомный ледокол «Якутия», который строился на Балтийском заводе по заказу Росатома, направится из Петербурга на Северный морской путь (СМП) первого или второго апреля. Судно вошло в состав атомного флота РФ 27 марта. Об этом в рамках международного арктического форума сказал глава Росатома Алексей Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атомный ледокол «Якутия», который отправится из Петербурга в Арктику в начале апреля

Фото: Пресс-служба Балтийского завода Атомный ледокол «Якутия», который отправится из Петербурга в Арктику в начале апреля

Фото: Пресс-служба Балтийского завода

«Сегодня в атомном флоте России стало на один ледокол больше. В рамках предварительного приема работ прошли все необходимые испытания и 1-2 апреля "Якутия" двинется из Санкт-Петербурга на СМП»,— сказал господин Лихачев.

«Якутия» является атомным ледоколом проекта 22220. Судно было заложено 26 мая 2020 года, в 164-й день рождения Балтийского завода. Стоимость строительства оценивают в 51 млрд рублей. Возведение ледокола осуществлялось по схеме смешанного финансирования. Срок эксплуатации составляет 40 лет.

Владимир Колодчук