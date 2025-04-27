Зрители разворачиваются на паспортном контроле

Столичные театры заметили спад продаж после введения обязательных именных билетов. С 15 марта учреждения, подведомственные департаменту культуры, удостоверяют личность человека при покупке билета и непосредственно перед спектаклем. Новые особенности посещения мероприятий в своем указе прописало правительство Москвы в конце 2024 года. Весной 2025-го правила стали обязательными. После этого, как рассказали “Ъ FM” в «Мастерской Петра Фоменко», продажи снизились на 6-7%. Некоторые зрители, отмечают там, по-прежнему не готовы раскрывать персональные данные ради посещения спектаклей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Forbes добавляет, что у отдельных площадок спрос на билеты падал на 20% и даже 47%. В залах наблюдались полупустые залы и огромный негатив зрителей, — так о новой системе отзывался, в частности, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Представители агрегатора МТС Live рассказали изданию, что в первые недели после запуска пилота с паспортным контролем продажи падали на 28%. Адаптация к новой системе займет еще три-четыре месяца, считает директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев:

«Нововведение очень серьезное. Достаточно большое количество зрителей им недовольны и не готовы пока покупать билеты, используя персональные данные.

Есть люди, которым это безразлично. Есть те, кто хочет посмотреть, как сложится ситуация, а после, может быть, принять участие в посещении московских театров. У нас все очень дисциплинированные. Купив билеты по одному из 14 предложенных документов, они с собой эти документы приносят. Постоянно с администрацией и службой по приему и обслуживанию зрителей дежурит билетный стол, отдел продаж, которые в индивидуальном порядке, если вдруг возникают вопросы, мелкие сложности, принимают очень деятельное участие в их разрешении. Что будет с маем и июнем, мы пока не знаем, это плохие по посещаемости месяцы. Но у нас открылись продажи на июнь и июль, и за несколько часов было куплено билетов на 6,5 млн руб., это довольно приличный показатель.

В постановлении правительства указаны две основные причины для этой меры — это безопасность и борьба со спекулянтами. По поводу безопасности — это к государству. Что касается борьбы со спекулянтами, то выстроив жесткую ценовую политику, мы давно уже с ними поборолись. Понимаете, когда на спектакль продается 28 или 51 билет, то даже программа с динамическим ценообразованием не поможет. Поэтому у нас таких постановок в репертуаре очень мало, буквально единицы. На 97% у нас по наименованиям спектаклей спекулянтов нет».

Отдельным приказом департамент культуры исключил из новых правил посещения театров детей: лицам до 14 лет не нужно предъявлять свидетельство о рождении. Кроме того, площадки самостоятельно устанавливают порядок переоформления именных билетов. Так, передать свое право посещения Театра на Таганке другому человеку можно не позднее, чем за три дня до постановки. Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко закрывает такую опцию за 10 дней до спектакля, а «Ленком» — всего за 40 минут до первого звонка. Купить билет в подарок теперь можно только на платформе «Мосбилет», правда, там все равно придется указать паспортные данные получателя, добавляет Forbes. При этом хранят личную информацию зрителей билетные операторы, а не театры, напомнил директор Театра Моссовета Алексей Черепнёв: «Действительно, где-то хуже зал собирается, и, например, старшие школьники, которые подпали под новые правила, тяжелее ходят. Для тех взрослых, которые привыкли ходить на спектакли, это уже стало привычной историей. Спад, скорее, относится к сезонным колебаниям: прошла Пасха, кто-то в пост не посещает театры, например. Мы справились с этой задачей, очередей у нас нет.

При этом театр же не хранит персональные данные, они хранятся у билетного оператора. Даже если покупать билеты в кассе, то все равно эта информация заносится в билетную систему. Мы не сканируем паспорта. Наша задача — сверить данные, указанные в билете, с документом. При этом есть случаи, когда зритель отказывается от посещения театра именно из-за нежелания предоставлять такую информацию.

У всякой системы есть свои сильные и слабые стороны. Но в нашем зале на 1 тыс. мест человек может переоформить этот билет даже в день мероприятия».

В прошлом году четыре федеральных театра в Москве и Санкт-Петербурге по собственной инициативе ввели паспортный контроль для борьбы со спекулянтами. С октября именные билеты продаются на все постановки Большого театра. Для самых популярных спектаклей такую практику ввели Театр им. Вахтангова, РАМТ и Большой драматический театр им. Товстоногова. Небольшим учреждениям помогли бы совсем другие меры, считает художественный директор Театра на Юго-Западе Олег Леушин: «Мы эту систему даже чуть раньше запустили. Продажи особо у нас не упали. Был небольшой стопор, но вроде сейчас все восстановилось.

Иногда приходится выяснять какие-то отношения, но закон есть закон. Явных и вызывающих эксцессов у нас не происходит, все полюбовно.

Просто надо было чуть подробнее проводить разъяснительную работу, в том числе при личном присутствии зрителей, когда они покупают билеты, ну и на официальном сайте. Другой момент, что в больших театрах порой возникают большие очереди на вход. Одно дело 700 человек пустить, другое дело — 100. Что касается спекулянтов, то у нас этой проблемы нет. Давайте реально смотреть на вещи, в Москве, на 10-20 спектаклей, может быть, есть дикий спрос, чем пользуются перекупщики. Но иногда все-таки хочется, чтобы законодательные акты учитывали специфику нашей работы. Иногда такие требования, что мама дорогая. Колготки у артистки порвались, а мне надо тендер объявить, чтобы их купить».

По подсчетам «Яндекс Афиши», в прошлом году средний чек на билеты в российские театры вырос на 18%, примерно до 4150 руб. В Москве показатель составил примерно 6,4 тыс. руб.

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Елизавета Скобцова