«Локомотив» увяз на старте

В play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги стартовал третий раунд. Первый матч полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» завершился с неожиданным результатом. Уфимцы выиграли в Ярославле — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Следующая фотография 1 / 5 Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Момент матча между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Локомотив» (Ярославль) Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

В противостоянии «Локомотива» и «Салавата Юлаева» ярославский клуб считался явным фаворитом, несмотря на то что в полуфинале play-off случайных и слабых команд априори не бывает. Уфимцы заслужили массу комплиментов, вытащив тяжелые серии с «Сибирью» и «Спартаком», но теперь им достался гораздо более мощный и системный соперник. Неспроста даже главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Локомотива» в седьмом матче четвертьфинала назвал его «настоящей хоккейной машиной».

На «Салават» в экспертных прогнозах практически никто не ставил и в лучшем случае давали ему две победы по итогам полуфинальной серии.

На стартовый матч третьего раунда уфимцы опять вышли без канадских нападающих Джоша Ливо и Нейтана Тодда. В свою очередь, ярославцы потеряли словацкого форварда Рихарда Паника. Между тем гостям удалось посеять легкую панику в рядах железнодорожников, когда Данил Алалыкин уже на второй минуте вывел их вперед кистевым броском из-под защитника Андрея Сергеева. Причем одним из его ассистентов стал голкипер Семен Вязовой, который закрепился в стартовом составе «Салавата», вытеснив из него опытного Александра Самонова. 22-летний дебютант Кубка Гагарина уже помог команде одолеть «Спартак» и сейчас уверенно начал игру. Даже когда хозяева насели на его ворота в большинстве, Вязовой не дрогнул и справился с выпавшими на него испытаниями.

Впрочем, возникло ощущение, что «Локомотив» немного не в себе и еще не переключился после забравшей максимум эмоций победы над «Авангардом» на «Салават Юлаев».

Но во втором периоде ярославцы с третьей попытки все-таки реализовали численное преимущество. У гостей чересчур погорячился 18-летний Александр Жаровский, нарушивший правила в чужой зоне, и защитник Рушан Рафиков щелчком от синей линии пробил Вязового. В этом отрезке встречи команда Игоря Никитина уже больше была похожа на ту самую машину, которая планомерно перемалывает противников. Вязовой постоянно находился в напряжении, тогда как вратарь железнодорожников Даниил Исаев получил 20-минутный отпуск, ведь уфимцы нанесли лишь один бросок в створ. А в одном из эпизодов вместо шайбы в его ворота прилетел нападающий Артем Пименов.

Тем не менее «Салават» по-прежнему оставался в игре, которая и в третьем периоде проходила под диктовку «Локомотива». Порой гости с огромным трудом, буквально на грани сдерживали ярославский натиск, но терпели и даже заработали большинство, в котором лучший бомбардир и снайпер текущего play-off Шелдон Ремпал уже заставил потрудиться Исаева. Когда же хозяева отбились в меньшинстве и взяли небольшую паузу, их обескуражил уфимский защитник Михаил Науменков, метко бросивший с ползоны. Ассистировавший ему Алалыкин набрал второй балл в матче за результативность, а также поучаствовавший в эпизоде Ремпал укрепил свое лидерство среди лучших бомбардиров с 19 очками.

Железнодорожники просто не ожидали такого поворота событий и впали в какой-то ступор.

Они, конечно, пытались сделать все необходимое для спасения и выпустили на концовку шестого полевого игрока, но Вязовой был настолько хорош, что успел отдать еще одну голевую передачу на Александра Хмелевского, который поразил пустые ворота. «Салават» победил — 3:1 — и уже на старте серии преподнес сенсацию.

Александр Ильин