«Локомотив» прицепился к полуфинальному составу

Последним полуфиналистом play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ стал «Локомотив». Он выиграл решающий, седьмой, матч серии против «Авангарда» на своей площадке со счетом 3:2, дожав соперника лишь во втором овертайме. Бороться за выход в финал ярославцы будут с «Салаватом Юлаевым».

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Ярославский матч был классическим примером неизбежности перехода количества в качество, если количество уж слишком огромное. К тому моменту, когда в середине первой двадцатиминутки «Локомотив» счет открыл, он нанес в створ ворот омского клуба больше десяти бросков. У «Авангарда» их не было вообще. Он исключительно сражался за выживание – прежде всего усилиями голкипера Никиты Серебрякова. Но когда-то же и Серебряков, крутившийся как заведенный, должен был не выдержать свистопляски. Не выдержал, когда матерый Александр Радулов подставил клюшку под наброс Максима Шалунова.

А взгляд продолжал фиксировать просто космическое, невероятное, учитывая суливший все что угодно ход серии, превосходство «Локомотива» в «физике». Это был perpeetum mobile в чистейшем виде – движение, которое никаким уловками, словами не остановить. Ярославцы за счет своей феноменальной мобильности гоняли омичей по всей площадке, не собираясь снижать темп. «Авангард» мог даже считать везением, что после гола Радулова до следующего – Егора Сорина – берег минимальную разницу столько времени, сколько длится целый хоккейный период.

Впрочем, на всю дистанцию «Локомотив» не хватило. Он подсел в заключительной трети основного времени матча, и подсел прилично. «Авангард» разрыв сократил, а тренер ярославцев Игорь Никитин после гола Евгения Кулика взял тайм-аут, кажется, почувствовав, что происходит что-то неладное что контроль уплыл из рук.

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Но он не помог. «Авангард» в концовке снял Серебрякова, и Константин Окулов равновесие восстановил. Серию равных увенчал овертайм.

И не один. В первом верх над атакой брала оборона. А во втором дополнительном периоде «Локомотив» вдруг обрел второе дыхание и зажал «Авангард» в его зоне. Омичи отбивались как могли – до вылета со скамейки на седьмой минуте Александра Полунина, чей бросок завершил матч.

За выход в финал «Локомотив», победивший в регулярном чемпионате, будет бороться с «Салаватом Юлаевым». В другой полуфинальной паре сыграют московское «Динамо» и «Трактор».

Алексей Доспехов