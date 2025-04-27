Таиланд вдвое сократит срок безвизового пребывания для иностранцев

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават поручила пересмотреть безвизовый режим для иностранных туристов. Королевство намерено сократить его с 60 до 30 дней. Решение связано с многочисленными нарушениями закона страны приезжими.

Соответствующее заявление государственный департамент королевства по связям с общественностью опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена). Таиландским ведомствам, в частности МИД и МВД, предстоит оценить эффективность предлагаемых мер с точки зрения развития туризма.

В начале апреля глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун сообщала, что власти страны сохранят 60-дневный срок безвизового пребывания для туристов из России при наличии спроса. Госпожа Киатпхайбун поясняла, что для экономики страны очень важны доходы, которые приносят россияне. Безвизовый режим сроком на 60 дней для граждан 93 стран, среди которых также США, Великобритания, Китай, Германия, Франция, был введен в Таиланде в июле прошлого года.

Россия находится на третьем месте по числу иностранных туристов, прибывающих в Таиланд. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, их число с начала года превысило 800 тыс.

В общей структуре поездок россиян доля зарубежных направлений в первом квартале выросла почти на 5 процентных пунктов год к году, до 26%. Прирост происходит за счет расширения авиасообщения и укрепления рубля, но обеспечивается в основном бронированиями через агентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы выбирают чужие края».

Елизавета Шмакова