Смена оптики

Ситуация вокруг украинского урегулирования становится все более напряженной. Каждая неделя дипломатического марафона сперва приносит намеки на грядущий прогресс, а затем апатию и разочарование. Добавляет путаницы и риторика США: с интервалом в сутки Дональд Трамп может пообещать скорый прорыв, а следом заявить о готовности отказаться от посредничества. Так обоснованны ли в принципе надежды на прекращение военных действий?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Фактически вокруг переговорного процесса возник своего рода дипломатический «квадрат» Россия—США—Европа—Украина, в котором у каждой из сторон контрастные цели и подходы. В случае с Украиной речь идет о политическом выживании Владимира Зеленского и его команды. Упомянутая Трампом возможность «потерять страну за три года» выглядит для того абстракцией на фоне вероятной потери власти в случае отмены военного положения. После начала президентской кампании давно наметившийся в украинском обществе раскол может привести к перехвату инициативы новыми игроками: от крайних националистов до возможного аналога «Грузинской мечты».

Зеленский, не желающий повторить судьбу Саакашвили, будет тормозить деэскалацию и продолжит затягивать переговоры в надежде на внезапный срыв российско-американского потепления.

Европа находится в двойственной ситуации — с одной стороны, лидеры Старого Света понимают, что не смогут удерживать на плаву украинский проект без участия США. С другой — конфликт с Россией и эксплуатация мифа о «русской угрозе» обеспечивают континенту редкое, хоть и искусственное сплочение. Для европейцев все более привлекателен «корейский сценарий» с превращением линии соприкосновения в подобие 38-й параллели, а самой Украины — в милитаризованное буферное образование.

В свою очередь, администрации США нужны имиджевые дивиденды, которые не позволят оппонентам Трампа упрекнуть его в пустословии, например долгосрочное перемирие вкупе с «ресурсной сделкой».

В отсутствие движения вперед Белый дом может начать настраивать общественное мнение на неизбежность выхода из переговоров. Для России же прекращение огня с половинчатым выполнением основных ее требований не является самоцелью. Москве, вопреки отдельным спекуляциям, принципиально важно добиться кратного сокращения ВСУ и масштабной перестройки украинской политической системы. В противном случае закрепление «серой зоны» вдоль границы и сохранение антироссийского крена в Киеве сделают неизбежной заморозку конфликта на десятилетия. А появление «Кашмира на Днепре» в российские планы не входит. Конечно, готовность других участников «квадрата» принять эти условия пока не выглядит очевидной, но ведь и изменение позиции США по статусу Крыма не так давно казалось нереальным.

Свести воедино эти подходы едва ли возможно, а война нервов способна затянуться на месяцы, если не на годы. Но это не значит, что Россия и США в итоге обречены на возврат к конфронтации.

Наоборот, обсуждение украинской темы способно стать символическим импульсом, прологом к возрождению других направлений диалога. По мере роста в Вашингтоне усталости от позиции Киева вопрос о судьбе Украины и вовсе может быть вынесен за скобки, как полвека назад — вопрос о Южном Вьетнаме.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ