Электрик, убивший девять человек в Тверской области, хотел извинений от жертв

«РИА Новости» опубликовало фрагмент судебных материалов дела Сергея Егорова, который в 2017 году из охотничьего ружья расстрелял девять человек в поселке Редкино. Из документов следует, что у Сергея Егорова якобы не было умысла расправляться с людьми — начал стрелять от испуга.

«Карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга»,— излагается позиция Сергея Егорова в одной из его жалоб, поданных в суд.

Среди жертв бывшего электрика — четыре женщины и пятеро мужчин, дачники из СНТ «50 лет Октября», который находится в Конаковском районе Тверской области. Как установило следствие, они выпивали вместе с Сергеем Егоровым. В ходе застолья начался конфликт: Сергею Егорову якобы не поверили, что тот служил в ВДВ. Он покинул обидевшую его компанию, но позже вернулся с оружием. С 2017 года Сергей Егоров отбывает пожизненный срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пьяный стрелок обиделся на соседей».