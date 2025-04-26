Эстония освободила следовавший в Россию танкер Kiwala

Власти Эстонии освободили танкер Kiwala, который следовал в российский порт Усть-Луга. Он был задержан 11 апреля у берегов острова Аэгна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер Kiwala

Фото: Департамент транспорта Эстонии Танкер Kiwala

Фото: Департамент транспорта Эстонии

«Технически судно в порядке и может покинуть страну»,— сообщил директор морской службы Эстонии Кристьян Труу (цитата по ERR).

Департамент транспорта Эстонии заявлял, что на задержанном танкере выявлено 40 нарушений. 29 из них были существенными и послужили основанием для задержания. Большинство из них касались документации. Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщал, что танкер Kiwala находится под санкциями. На борту находятся 24 члена экипажа, в том числе капитан, который имеет гражданство Китая.