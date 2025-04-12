Эстония сообщила о 40 нарушениях на задержанном танкере Kiwala

Департамент транспорта Эстонии заявил, что на задержанном танкере Kiwala, следовавшем в российский порт Усть-Луга, выявили 40 нарушений. Судну запрещено продолжать путь до устранения недочетов, передает местная телерадиокомпания ERR.

По данным департамента, 29 обнаруженных нарушений были существенными и послужили основанием для задержания судна. Из них большинство — 23 — касались документации, остальные — системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.

Сейчас судно находится в порту Мууга, его охраняют эстонские военно-морские силы. После устранения нарушений и повторной проверки департамент пообещал выдать танкеру разрешение на продолжение пути.

9 апреля парламент Эстонии принял поправки, позволяющие вооруженным силам страны «применять силу» в отношении гражданских судов, которые представляют угрозу критической инфраструктуре страны. Танкер Kiwala был задержан вчера, 11 апреля, у берегов острова Аэгна. Глава Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что танкер находится под санкциями. На его борту — 24 человека, включая капитана, имеющего гражданство Китая.