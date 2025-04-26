МИД рассказал об участии войск Северной Кореи в освобождении Курской области

Представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что военнослужащие из Северной Кореи участвовали в операции по освобождению Курской области в рамках четвертой статьи договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ранее участие северокорейских войск в боевых действиях подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

«Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически союзнического уровня наших отношений. Уверены, что наши связи и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в соответствии с договоренностями лидеров наших стран»,— сказала Мария Захарова «Комсомольской правде».

Валерий Герасимов, докладывая о полном освобождении Курской области президенту Владимиру Путину, сказал, что военнослужащие из Северной Кореи показали высокий профессионализм, проявили стойкость, мужество и героизм. Мария Захарова уточнила, что об официальной реакции Пхеньяна на высокую оценку северокорейских войск пока не известно. «Но мы не сомневаемся в том, что она окажется позитивной и будет соответствовать духу боевого братства»,— добавила она.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье говорится о незамедлительной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года СМИ писали, что в Курской области размещены более 10 тыс. северокорейских военнослужащих. Об этом также заявляли южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл информацию о переброске войск из Северной Кореи «противоречивой», а Мария Захарова — вбросами и шумихой. Владимир Путин в октябре, комментируя спутниковые снимки с местами дислокации войск КНДР, сказал, что это «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают».

Петр Бузлаев