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Коммерсантъ FM
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Три Грузии простились с Зурабом Церетели

На похороны скульптора пришли советские, правящие и оппозиционные политики

В субботу тело скульптора Зураба Церетели предали земле в Тбилисском пантеоне выдающихся грузинских деятелей — во втором по значимости мемориале страны. На похороны пришли как лидеры правящей в стране партии «Грузинская мечта», так и представители прозападной оппозиции. Также со скульптором простились бывшие руководители советской Грузии.

Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели

Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Церковь у Пантеона совсем небольшая — а на отпевании Зураба Церетели в ней разместили великое множество венков. Для людей осталось совсем немного места — а люди все шли и шли. На прощании их было гораздо больше, чем на панихиде в Музее современного искусства. Хор пел грузинские церковные гимны: «Мравалжамиер» («Многие лета»), «Ты виноград», «Христос воскресе» и другие. У гроба сидели близкие Церетели. Их с четырех сторон окружал почетный караул «Чохосани» — мужчины в национальной грузинской одежде «чоха».

Тележурналистов почти не было. Возможно, дело в том, что в субботу в Тбилиси проходило важное политическое событие — оппозиционный «Марш свободы» с требованием отставки правительства и назначения новых парламентских выборов. Тем не менее премьер-министр Ираклий Кобахидзе вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе все-таки пришли отдать дань уважения Зурабу Церетели. Они пожали руки близким покойного и сразу покинули церковь. Примечательно, что лидеры правящей партии пришли без жен и единой делегацией — подчеркивая тем самым официальный характер их визита.

Прощание с Церетели временно сняло политические разногласия: в церкви появился один из самых влиятельных оппозиционеров — соучредитель коалиции «За перемены» Никанор Мелия.

Присутствовал и известный певец Паата Бурчуладзе, один из лидеров оппозиционного проевропейского движения. А еще у гроба долго стоял бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР Джумбер Патиашвили. Пришли и другие, менее известные советские деятели.

Как прощание с Зурабом Церетели растянулось на три дня

К середине церемонии в церкви появился владыка Шио — местоблюститель католикоса — патриарха всея Грузии Ильи Второго. Сам 92-летний патриарх не смог присутствовать из-за тяжелой болезни. Владыка прочитал его письмо, где говорилось среди прочего, что Зураб Церетели «долго жил и творил в Москве, но несмотря на это, никогда не забывал о своей родине, которой всячески помогал».

В 14:00 мужчины из «Чохосани» торжественно вынесли гроб с телом Зураба Церетели и разместили на катафалке. Люди медленно потянулась к центру пантеона, где скульптор упокоился рядом с супругой Инессой Андроникашвили, скончавшейся еще в 1990-х годах.

Работы Зураба Церетели: что оставил после себя скульптор

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Георгий Двали, Тбилиси

Фотогалерея

Прощание с Зурабом Церетели в Тбилиси

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Искусствовед Андрей Золотов (справа) на церемонии

Искусствовед Андрей Золотов (справа) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Гром с телом скульптора

Гром с телом скульптора

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Искусствовед Андрей Золотов (справа, у гроба) на церемонии прощания

Искусствовед Андрей Золотов (справа, у гроба) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (в центре)

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора выносят из церкви

Гроб с телом скульптора выносят из церкви

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора у Дидубийского пантеона

Гроб с телом скульптора у Дидубийского пантеона

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Церемония похорон

Церемония похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь скульптора, искусствовед Елена Церетели (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева) и исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Василий Церетели (второй справа)

Дочь скульптора, искусствовед Елена Церетели (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева) и исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Василий Церетели (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб в могиле

Гроб в могиле

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Скульптура в Дидубийском пантеоне

Скульптура в Дидубийском пантеоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

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Искусствовед Андрей Золотов (справа) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Гром с телом скульптора

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Искусствовед Андрей Золотов (справа, у гроба) на церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора выносят из церкви

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб с телом скульптора у Дидубийского пантеона

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Церемония похорон

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Дочь скульптора, искусствовед Елена Церетели (слева), вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (вторая слева) и исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Василий Церетели (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня  /  купить фото

Гроб в могиле

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

Скульптура в Дидубийском пантеоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский

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