Три Грузии простились с Зурабом Церетели

В субботу тело скульптора Зураба Церетели предали земле в Тбилисском пантеоне выдающихся грузинских деятелей — во втором по значимости мемориале страны. На похороны пришли как лидеры правящей в стране партии «Грузинская мечта», так и представители прозападной оппозиции. Также со скульптором простились бывшие руководители советской Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Церковь у Пантеона совсем небольшая — а на отпевании Зураба Церетели в ней разместили великое множество венков. Для людей осталось совсем немного места — а люди все шли и шли. На прощании их было гораздо больше, чем на панихиде в Музее современного искусства. Хор пел грузинские церковные гимны: «Мравалжамиер» («Многие лета»), «Ты виноград», «Христос воскресе» и другие. У гроба сидели близкие Церетели. Их с четырех сторон окружал почетный караул «Чохосани» — мужчины в национальной грузинской одежде «чоха».

Тележурналистов почти не было. Возможно, дело в том, что в субботу в Тбилиси проходило важное политическое событие — оппозиционный «Марш свободы» с требованием отставки правительства и назначения новых парламентских выборов. Тем не менее премьер-министр Ираклий Кобахидзе вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе все-таки пришли отдать дань уважения Зурабу Церетели. Они пожали руки близким покойного и сразу покинули церковь. Примечательно, что лидеры правящей партии пришли без жен и единой делегацией — подчеркивая тем самым официальный характер их визита.

Прощание с Церетели временно сняло политические разногласия: в церкви появился один из самых влиятельных оппозиционеров — соучредитель коалиции «За перемены» Никанор Мелия.

Присутствовал и известный певец Паата Бурчуладзе, один из лидеров оппозиционного проевропейского движения. А еще у гроба долго стоял бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР Джумбер Патиашвили. Пришли и другие, менее известные советские деятели.

К середине церемонии в церкви появился владыка Шио — местоблюститель католикоса — патриарха всея Грузии Ильи Второго. Сам 92-летний патриарх не смог присутствовать из-за тяжелой болезни. Владыка прочитал его письмо, где говорилось среди прочего, что Зураб Церетели «долго жил и творил в Москве, но несмотря на это, никогда не забывал о своей родине, которой всячески помогал».

В 14:00 мужчины из «Чохосани» торжественно вынесли гроб с телом Зураба Церетели и разместили на катафалке. Люди медленно потянулась к центру пантеона, где скульптор упокоился рядом с супругой Инессой Андроникашвили, скончавшейся еще в 1990-х годах.

Георгий Двали, Тбилиси