Зураб Церетели оказался «забытым гением» в Грузии

Все высшие руководители Грузии выразили сожаление и выступили со специальным заявлением в связи с кончиной папы римского Франциска, но пока не высказывались ни в какой форме по поводу смерти знаменитого грузинского скульптора Зураба Церетели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зураб Церетели

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Зураб Церетели

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В прошлом Зураб Церетели был не только одним из самых влиятельных представителей грузинской творческой интеллигенции на всем советском и постсоветском пространстве, но и играл заметную роль в политических процессах внутри самой Грузии. Он был удостоен звания народного художника республики и состоял действительным членом грузинской Академии наук. А в позднесоветские времена даже считался вдобавок «первым официальным грузинским миллионером».

Тем не менее ни президент Грузии, ни премьер-министр, ни спикер парламента либо лидеры парламентских фракций пока не выступали с заявлениями по поводу смерти Церетели.

Возможно, причина в том, что скульптор последние 30 лет очень редко посещал Грузию, хотя в кавказской стране сохранилось немало его монументальных работ.

Еще начиная с 1970-х годов Зураб Церетели украсил своими мозаичными панно побережье Абхазии, Аджарии, ряд центральных вокзалов и больших бассейнов в Грузинской ССР. Позже появилась также, например, монументальная композиция «История Грузии», воздвигнутая в 1985 году в пригороде грузинской столицы и рассказывающая о тысячелетнем прошлом страны. А в 2006-м появился «Монумент свободы» на центральной площади Тбилиси со скульптурой святого Георгия, созданный скульптором по просьбе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Тогда же Зураб Церетели приобрел в Тбилиси здание бывшего Корпуса кадетов на центральном проспекте Руставели, где развернул постоянно действующую экспозицию своих произведений (преимущественно не скульптур, а живописи, рисунков, мозаик, произведений декоративно-прикладного искусства).

В начале 1990-х Зураб Церетели считался ближайшим соратником главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе. В 1992 году, во время гражданской войны в стране, Церетели был избран депутатом Государственного совета (парламента) Грузии и был одним из лидеров правящего большинства — политической коалиции «Мир», возглавляемой тем же Эдуардом Шеварднадзе.

Согласно заявлению семьи Церетели, скончавшегося в Москве в возрасте 91 года, художник будет похоронен в Тбилиси, рядом с супругой Инесой Андроникашвили, в Дидубийском пантеоне выдающихся деятелей Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси