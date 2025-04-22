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Зураб Церетели оказался «забытым гением» в Грузии

Грузинские власти и общественность практически не заметили смерти знаменитого скульптора

Все высшие руководители Грузии выразили сожаление и выступили со специальным заявлением в связи с кончиной папы римского Франциска, но пока не высказывались ни в какой форме по поводу смерти знаменитого грузинского скульптора Зураба Церетели.

Зураб Церетели

Зураб Церетели

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Зураб Церетели

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В прошлом Зураб Церетели был не только одним из самых влиятельных представителей грузинской творческой интеллигенции на всем советском и постсоветском пространстве, но и играл заметную роль в политических процессах внутри самой Грузии. Он был удостоен звания народного художника республики и состоял действительным членом грузинской Академии наук. А в позднесоветские времена даже считался вдобавок «первым официальным грузинским миллионером».

Тем не менее ни президент Грузии, ни премьер-министр, ни спикер парламента либо лидеры парламентских фракций пока не выступали с заявлениями по поводу смерти Церетели.

Возможно, причина в том, что скульптор последние 30 лет очень редко посещал Грузию, хотя в кавказской стране сохранилось немало его монументальных работ.

Еще начиная с 1970-х годов Зураб Церетели украсил своими мозаичными панно побережье Абхазии, Аджарии, ряд центральных вокзалов и больших бассейнов в Грузинской ССР. Позже появилась также, например, монументальная композиция «История Грузии», воздвигнутая в 1985 году в пригороде грузинской столицы и рассказывающая о тысячелетнем прошлом страны. А в 2006-м появился «Монумент свободы» на центральной площади Тбилиси со скульптурой святого Георгия, созданный скульптором по просьбе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Чем запомнился скульптор Зураб Церетели

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Тогда же Зураб Церетели приобрел в Тбилиси здание бывшего Корпуса кадетов на центральном проспекте Руставели, где развернул постоянно действующую экспозицию своих произведений (преимущественно не скульптур, а живописи, рисунков, мозаик, произведений декоративно-прикладного искусства).

В начале 1990-х Зураб Церетели считался ближайшим соратником главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе. В 1992 году, во время гражданской войны в стране, Церетели был избран депутатом Государственного совета (парламента) Грузии и был одним из лидеров правящего большинства — политической коалиции «Мир», возглавляемой тем же Эдуардом Шеварднадзе.

Согласно заявлению семьи Церетели, скончавшегося в Москве в возрасте 91 года, художник будет похоронен в Тбилиси, рядом с супругой Инесой Андроникашвили, в Дидубийском пантеоне выдающихся деятелей Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси

Фотогалерея

Каким был Зураб Церетели

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья» &lt;br/>Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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