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С Зурабом Церетели попрощались культурно

В Тбилиси проводить скульптора в последний путь пришли деятели искусств, студенты и один министр

Прощание со знаменитым скульптором Зурабом Церетели растянулось в Грузии на три дня. В четверг и пятницу прошла гражданская панихида в тбилисском Музее современного искусства, а в субботу, 26 апреля его тело упокоится в Дидубийском пантеоне выдающихся деятелей нации. Как убедился корреспондент “Ъ” Георгий Двали, проститься со скульптором пришли прежде всего представители творческих кругов, среди которых он пользовался большим авторитетом, а также дети и внуки советских деятелей. Для остального населения Грузии и смерть Церетели, и траурные мероприятия прошли практически незамеченными.

Зураб Церетели делал искусство для масс, но проститься с ним пришли элиты

Зураб Церетели делал искусство для масс, но проститься с ним пришли элиты

Фото: Георгий Двали, Коммерсантъ

Зураб Церетели делал искусство для масс, но проститься с ним пришли элиты

Фото: Георгий Двали, Коммерсантъ

В четверг, 24 апреля гроб с телом Зураба Церетели установили в самом большом зале Музея современного искусства его же имени. Огромное по тбилисским меркам здание XIX века, где во времена Российской империи располагался Кадетский корпус, находится на центральном проспекте имени Руставели — недалеко от парламента. Зураб Церетели купил его в 2007 году и много лет реставрировал. По неофициальным данным, он заплатил за историческое здание целых $4 млн. Причем сделка шла с трудом, и ее якобы «подтолкнул» тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили — в знак благодарности. Дело в том, что после его прихода к власти Церетели установил на центральной площади Свободы огромный памятник с Георгием Победоносцем. Это было воспринято обществом как открытая поддержка нового президента и его политического курса.

Все эти годы Музей современного искусства не был закрыт для экспозиций других талантливых творцов. Но выставлялись там, конечно, в основном работы Зураба Церетели. Интересно, что среди них практически не было скульптур, которыми он прославился в широких массах. В музее своего имени Церетели демонстрировал живопись, рисунки, мозаики, эмали, произведения декоративно-прикладного искусства. Одно из немного исключений — 23-метровая скульптурная композиция «Аргонавты», повествующая о древнем мифе похищения греками золотого руна в грузинской Колхиде. Под этим монументом и установили гроб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, ни президент Грузии, ни премьер-министр, ни спикер парламента не выступали с заявлениями по поводу смерти Церетели.

Ведущие телеканалы также не уделили этому событию никакого внимания. И все же государство не смогло совсем проигнорировать смерть знаменитого соотечественника — одной из первых в музее появилась министр культуры Тинатин Рухадзе. Вслед за ней сотрудники Минкультуры внесли огромный венок из белых роз. И именно белые розы чаще всего оставляли жители Тбилиси у гроба и на столах вокруг.

Чем запомнился скульптор Зураб Церетели

Попрощаться с Зурабом Церетели посчитала нужным грузинская интеллигенция — люди, которых связывали с ним десятилетия творческих и личных отношений. Так, пришла певица Тамара Гвердцители, известная на всем постсоветском пространстве. Долго стоял у гроба ректор Тбилисского государственного университета Роин Метревели, друживший с покойным еще с молодости. Один за другим шли бывшие ученики Церетели из его тбилисской мастерской и студенты Художественной академии. Зашли и несколько туристов — отдав дань уважения покойному, они ознакомились с его обширным художественным наследием.

Но массового, как в Москве, потока желающих проститься с Зурабом Церетели все же не было.

Возможно, дело в том, что многие представители творческих элит, с которыми он дружил и сотрудничал, уже ушли из жизни. Но есть и другая причина: в 2025 году Церетели воспринимается молодыми жителями Сакартвело как человек из прошлой эпохи в истории страны — где ее чаще называли Грузией.

Григорий Ревзин о наследии Зураба Церетели

Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, тоже пока никак не отреагировал на смерть Зураба Церетели — хотя он практически ежедневно с помощью своих адвокатов и близких комментирует важные события в СМИ и соцсетях.

С другой стороны, и правящая партия «Грузинская мечта» не очень активно участвует в траурных мероприятиях — возможно, опасаясь дополнительных обвинений в пророссийскости. Лишь мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил официальные соболезнования семье и друзьям Церетели, назвав его «великим художником».

Зато на прощание пришел основатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия, который считается единственным открыто пророссийским политиком в стране.

На шикарных «лексусах» и «майбахах» к музею приезжали звезды светской хроники — они обсуждали, прилетят ли на субботние похороны знаменитые московские грузины. Букеты красных цветов оставляли у гроба представители творческой элиты, а также дети и внуки грузинских деятелей времен СССР, которые дружили с Зурабом Церетели, но сами ушли из жизни 20–25 лет назад.

— Он был последним представителем прошлой эпохи,— со вздохом сказал один из участников панихиды, глядя на гроб с телом покойного.— И его уходом она в Грузии окончательно завершилась.

Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне выдающихся деятелей — втором по значимости мемориальном кладбище страны. Сомнений в том, что скульптор этого достоин, в Грузии никто публично не высказывал.

Георгий Двали

Фотогалерея

«Я делаю, как чувствую, я — художник»

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья» &lt;br/>Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Зураб Церетели с дочерью на банкете в гостинице «Метрополь», 1998 год

Зураб Церетели с дочерью на банкете в гостинице «Метрополь», 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Зураб Церетели в своей мастерской, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

Скульптор Зураб Церетели, 1970 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Возведение Монумента Победы в Москве, 1990-е года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели за работой, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«У меня дома 14 собак — это кавказские овчарки, английские мастифы, немецкая овчарка. Почему их так много? Я люблю собак — это верные и преданные друзья»
Зураб Церетели cо своими собаками, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели в своей мастерской на Большой Грузинской улице в Москве, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели около памятника Петру I в Москве, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Зураб Церетели (справа) и мэр Москвы Юрий Лужков (в центре), 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Зураб Церетели был художественным руководителем строительства Парка Победы в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Зураб Церетели, Раиса Горбачева, президент СССР Михаил Горбачев, президент США Джордж Буш и его супруга Барбара в мастерской Зураба Церетели, 1991 год

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С певцами Иосифом Кобзоном (слева) и Машей Распутиной в Москве, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) в Москве, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

Зураб Церетели (слева) и супруга Генсека ООН Нане Аннан на церемонии вручения ей удостоверения и мантии академика Российской академии художеств, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На выставке работ выпускников Суриковского училища, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На заседании научного совета Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

На церемонии открытия памятника президенту Франции Шарлю де Голлю около гостиницы «Космос» в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С руководителем Агентства по культуре и кинематографии России Михаилом Швыдким на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко на церемонии открытия памятника Воинской славы около Троицко-Измайловского собора, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На ужине, посвященном открытию персональной выставки в Галерее искусств Церетели в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С певцом Иосифом Кобзоном (слева) и главой ЛДПР Владимиром Жириновским на встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На встрече членов комитета Госдумы по культуре с журналистами, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия персональной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин вручает Зурабу Церетели орден «За заслуги перед Отечеством» II степени в Кремле, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ириной Антоновой на церемонии открытия выставки работ художника Амедео Модильяни в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На церемонии открытия выставка фотографий из личного архива в Галерее искусств Церетели в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным на презентации своей работы «Жены декабристов. Врата судьбы» в Москве, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Тулин  /  купить фото

С певицей Мирандой Мирианашвили на церемонии открытия выставки номинантов премии Кандинского в Центральном доме Художника, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в Московском театре мюзикла, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

На закрытом показе выставки «Солнечный сад» в честь своего 90-летия в Московском музее современного искусства, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Зураб Церетели с дочерью на банкете в гостинице «Метрополь», 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №77 от 26.04.2025, стр. 2

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