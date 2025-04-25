С Зурабом Церетели попрощались культурно

Прощание со знаменитым скульптором Зурабом Церетели растянулось в Грузии на три дня. В четверг и пятницу прошла гражданская панихида в тбилисском Музее современного искусства, а в субботу, 26 апреля его тело упокоится в Дидубийском пантеоне выдающихся деятелей нации. Как убедился корреспондент “Ъ” Георгий Двали, проститься со скульптором пришли прежде всего представители творческих кругов, среди которых он пользовался большим авторитетом, а также дети и внуки советских деятелей. Для остального населения Грузии и смерть Церетели, и траурные мероприятия прошли практически незамеченными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зураб Церетели делал искусство для масс, но проститься с ним пришли элиты

Фото: Георгий Двали, Коммерсантъ Зураб Церетели делал искусство для масс, но проститься с ним пришли элиты

Фото: Георгий Двали, Коммерсантъ

В четверг, 24 апреля гроб с телом Зураба Церетели установили в самом большом зале Музея современного искусства его же имени. Огромное по тбилисским меркам здание XIX века, где во времена Российской империи располагался Кадетский корпус, находится на центральном проспекте имени Руставели — недалеко от парламента. Зураб Церетели купил его в 2007 году и много лет реставрировал. По неофициальным данным, он заплатил за историческое здание целых $4 млн. Причем сделка шла с трудом, и ее якобы «подтолкнул» тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили — в знак благодарности. Дело в том, что после его прихода к власти Церетели установил на центральной площади Свободы огромный памятник с Георгием Победоносцем. Это было воспринято обществом как открытая поддержка нового президента и его политического курса.

Все эти годы Музей современного искусства не был закрыт для экспозиций других талантливых творцов. Но выставлялись там, конечно, в основном работы Зураба Церетели. Интересно, что среди них практически не было скульптур, которыми он прославился в широких массах. В музее своего имени Церетели демонстрировал живопись, рисунки, мозаики, эмали, произведения декоративно-прикладного искусства. Одно из немного исключений — 23-метровая скульптурная композиция «Аргонавты», повествующая о древнем мифе похищения греками золотого руна в грузинской Колхиде. Под этим монументом и установили гроб.

Как ранее рассказывал “Ъ”, ни президент Грузии, ни премьер-министр, ни спикер парламента не выступали с заявлениями по поводу смерти Церетели.

Ведущие телеканалы также не уделили этому событию никакого внимания. И все же государство не смогло совсем проигнорировать смерть знаменитого соотечественника — одной из первых в музее появилась министр культуры Тинатин Рухадзе. Вслед за ней сотрудники Минкультуры внесли огромный венок из белых роз. И именно белые розы чаще всего оставляли жители Тбилиси у гроба и на столах вокруг.

Попрощаться с Зурабом Церетели посчитала нужным грузинская интеллигенция — люди, которых связывали с ним десятилетия творческих и личных отношений. Так, пришла певица Тамара Гвердцители, известная на всем постсоветском пространстве. Долго стоял у гроба ректор Тбилисского государственного университета Роин Метревели, друживший с покойным еще с молодости. Один за другим шли бывшие ученики Церетели из его тбилисской мастерской и студенты Художественной академии. Зашли и несколько туристов — отдав дань уважения покойному, они ознакомились с его обширным художественным наследием.

Но массового, как в Москве, потока желающих проститься с Зурабом Церетели все же не было.

Возможно, дело в том, что многие представители творческих элит, с которыми он дружил и сотрудничал, уже ушли из жизни. Но есть и другая причина: в 2025 году Церетели воспринимается молодыми жителями Сакартвело как человек из прошлой эпохи в истории страны — где ее чаще называли Грузией.

Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, тоже пока никак не отреагировал на смерть Зураба Церетели — хотя он практически ежедневно с помощью своих адвокатов и близких комментирует важные события в СМИ и соцсетях.

С другой стороны, и правящая партия «Грузинская мечта» не очень активно участвует в траурных мероприятиях — возможно, опасаясь дополнительных обвинений в пророссийскости. Лишь мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил официальные соболезнования семье и друзьям Церетели, назвав его «великим художником».

Зато на прощание пришел основатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия, который считается единственным открыто пророссийским политиком в стране.

На шикарных «лексусах» и «майбахах» к музею приезжали звезды светской хроники — они обсуждали, прилетят ли на субботние похороны знаменитые московские грузины. Букеты красных цветов оставляли у гроба представители творческой элиты, а также дети и внуки грузинских деятелей времен СССР, которые дружили с Зурабом Церетели, но сами ушли из жизни 20–25 лет назад.

— Он был последним представителем прошлой эпохи,— со вздохом сказал один из участников панихиды, глядя на гроб с телом покойного.— И его уходом она в Грузии окончательно завершилась.

Зураба Церетели похоронят в субботу в Дидубийском пантеоне выдающихся деятелей — втором по значимости мемориальном кладбище страны. Сомнений в том, что скульптор этого достоин, в Грузии никто публично не высказывал.

Георгий Двали