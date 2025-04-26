Медведев присутствовал на испытаниях новых реактивных снарядов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там он присутствовал на испытаниях новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности.

«Только что ознакомились с работой перспективных средств поражения, нашей реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и зенитного вооружения. Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов артиллерийских систем»,— сказал Дмитрий Медведев на выездном совещании (запись опубликована во «ВКонтакте»).

Как уточнил зампред Совбеза, возрастающая потребность такого оружия обсуждалась на заседании военно-промышленной комиссии. Президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин провел его 23 апреля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оборонке предложено заглянуть в будущее».