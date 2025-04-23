Оборонке предложено заглянуть в будущее

Главной задачей российской оборонки должно стать максимально оперативное удовлетворение нужд вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции (СВО), и особенно в части производства дронов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии 23 апреля. Среди других стоящих перед ОПК вызовов президент назвал, в частности, ускорение разработки и производства робототехнических комплексов, боевых лазеров, безэкипажных катеров и аппаратного обеспечения в области искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии

Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии

Фото: Пресс-служба президента РФ

Заседание комиссии по традиции прошло в закрытом режиме, а открытым для СМИ было только вступительное слово Владимира Путина. Для начала он кратко напомнил о результатах работы оборонной промышленности за предыдущий год: 4 тыс. единиц бронетехники, 180 самолетов и вертолетов и 1,5 млн FPV-дронов. Кроме того, «более чем вдвое» увеличился выпуск систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, добавил президент, не назвав, впрочем, конкретных цифр.

Говоря о беспилотных средствах поражения, господин Путин отметил, что российские производители уже вышли на уровень производства 4 тыс. дронов в день (та же цифра была обнародована министром обороны Андреем Белоусовым еще в июле 2024 года).

Но и этого количества беспилотников, как «прекрасно знают» и в Кремле, и в правительстве, военным не хватает.

«Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха»,— подчеркнул президент. Впрочем, это не помешало ему поблагодарить и промышленников, и Минобороны за «высокую технологическую динамику производств», достигнутую «в том числе благодаря обратной связи с передовой».

Опыт СВО необходимо учитывать и при подготовке офицеров и сержантов, продолжил Владимир Путин, для чего потребуется обновление учебных программ в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава. Наконец, следует «максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий», чтобы понимать, «какими могут быть вооруженные конфликты будущего», подчеркнул президент.

В 2025 году, указал Владимир Путин, стоящие перед оборонкой задачи стали еще масштабнее, особенно на фоне реализации программы расширения мощностей ОПК, под которую попали около 400 отечественных предприятий.

Он выразил надежду, что улучшена будет не только промышленная, но и бюрократическая составляющая, дабы военные и разработчики «без проволочек» внедряли и адаптировали полученные в ходе СВО наработки по улучшению востребованных вооружений и тактики их применения. Ведь «российский опыт изучается всеми армиями мира и лидерами глобальной отрасли вооружений», и поэтому Москве нужно продолжать быть «на шаг впереди» от конкурентов, напомнил верховный главнокомандующий.

Наконец, коснулся президент и вопроса о том, чего еще остро не хватает России. В этом контексте он напомнил о таких перспективных разработках, как робототехнические комплексы (в том числе безэкипажные катера), лазерные ударные комплексы (способные поражать «беспилотники, а в перспективе — и другую военную технику: самолеты, ракеты и проч.»), геостационарные спутники двойного назначения. Отдельно Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости активизировать выпуск и использование отечественных программных продуктов в сфере искусственного интеллекта для их применения в автономных системах военного управления. «Кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать»,— объяснил президент.

Дмитрий Сотак