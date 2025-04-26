Белый дом назвал продуктивным разговор Трампа и Зеленского в Ватикане

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским перед началом похорон папы римского Франциска в Ватикане. Их беседа была очень продуктивной, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун. Он пообещал предоставить детали позднее, передает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Страна.ua» пишет, что общении президентов двух стран было недолгим. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак опубликовал совместное фото господ Зеленского и Трампа, которые беседуют вдвоем. Он назвал разговор конструктивным. Итальянская газета La Repubblica сообщала, что президент США может провести отдельную встречу с украинским коллегой.

Их предыдущая встреча прошла 28 февраля в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон, но она закончилась публичной ссорой. Дональд Трамп вчера, 25 апреля, заявил, что работа над мирным соглашением по российско-украинскому конфликту «идет гладко».

Подробнее о позиции США — в материале «Ъ» «Крым — ваш».