Трамп может встретиться с Зеленским на похоронах папы римского

Президент США Дональд Трамп прибыл в Рим на похороны папы римского Франциска. В рамках визита господин Трамп намерен встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает итальянская газета Repubblica. Обратный рейс господина Трампа запланирован на 13:30 по местному времени (14:30 мск), но самолет может задержаться дольше, если это понадобится американскому президенту, отмечает издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд и Мелания Трамп Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Владимир Зеленский (слева) Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Дональд и Мелания Трамп Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Владимир Зеленский (слева) Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

28 февраля визит господина Зеленского в Вашингтон закончился скандалом из-за его публичной ссоры с президентом США. По этой же причине сорвалось планировавшееся подписание соглашения о полезных ископаемых. Дональд Трамп вчера, 25 апреля, призвал Украину немедленно подписать документ. Он также уверяет, что совместная работа над мирным соглашением по российско-украинскому конфликту «идет гладко».

О позиции США по российско-украинскому конфликту — в материале «Ъ» «Крым — ваш».