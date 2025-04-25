Трамп призвал Украину немедленно подписать соглашение по минералам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала соглашение по природными ресурсам. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского подписать документ немедленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с Соединенными Штатами по редкоземельным элементам. Оно (соглашение.— "Ъ") задерживается как минимум на три недели»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что совместная работа над мирным соглашением по российско-украинскому конфликту «идет гладко». По мнению Дональда Трампа, в будущем стоит ждать успеха. Он не уточнил, речь идет о прекращении боевых действий или о подписании Украиной соглашения по редкоземельным металлам.

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