Минтранс предложил запретить парковать электросамокаты на тротуарах

Минтранс хочет внести изменения в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство предлагает запретить их стоянку на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках. Также будет запрещено оставлять электросамокаты в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Позиция ведомства изложена в ответе замминистра транспорта Виктора Тимофеева на обращение депутатов Сергея Колунова и Ильи Вольфсона. Минтранс также считает, что предложение обязать парковать СИМ, эксплуатируемых по краткосрочной аренде, в специально отведенных местах, определяемых муниципалитетами, «не нуждается в дополнительном правовом регулировании». За несоблюдение этого требования будет грозить штраф.

Минтранс подготовил рекомендации по организации парковок в российских городах. Ведомство советует взять за основу столичный опыт, внедрив в регионах оплату парковок через смартфоны и систему парковочных разрешений. Рекомендуется доверить управление стоянками местным ГИБДД, а также создать систему сбора жалоб с населения и спланировать развитие парковочного пространства на горизонте десяти лет.

Подробности — в материале «Ъ» «В Минтрансе советуют парковаться по-новому».