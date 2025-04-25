У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Мраморном море вечером сегодня, 25 апреля, произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 28 км к юго-западу от Эсеньюрта — района провинции Стамбул, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что на западе Эсеньюрта в 20:33 мск ощущались сильные толчки, очаг землетрясения находился на глубине 7 км. В городе проживает примерно 211 тыс. человек, он находится примерно в 77 км от Стамбула.

23 апреля у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате пострадали 236 человек. При этом большинство из них получили травмы из-за паники — выпрыгивали из окон домов и падали с большой высоты. Позже спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призывал учреждения и граждан подготовиться к новому землетрясению, чтобы пережить его с меньшими потерями.

Подробнее — в материале «Турция ощутила тревожные толчки».

Екатерина Отрашкевич