Турция ощутила тревожные толчки

Турецкие сейсмологи предсказывают новое и более сильное землетрясение в ближайшем будущем. Толчки магнитудой от 4 до 6, которые были зафиксированы 23 апреля, могут быть его предвестниками, считают в Стамбульском техническом университете. В Стамбуле из-за стихии пострадали около 150 человек. В МВД республики отчитались, что жертв нет. Также местные власти не наблюдают проблем с инфраструктурой и линиями электропередач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море, в нескольких десятках километров от Стамбула, а его последствия ощущались даже в Анкаре, передает CNN Turk. В соцсетях очевидцы публикуют видео паники на улицах в первые минуты толчков. В феврале 2023 года в Турции произошли землетрясения магнитудой почти 8. В результате погибли свыше 50 тыс. человек, некоторые города были полностью разрушены. После него в Стамбуле начали сносить здания, в которых было бы опасно находится, но это происходит не повсеместно, рассказал житель города Ансор: «Есть тревожность. Я был на улице в тот момент, когда произошло землетрясение. Мы выходили из метро и услышали небольшой грохот. У людей началась паника.

Все куда-то бежали, кричали, начали звонить близким. Многие начали сразу покидать здания.

Студенты передали нам информацию о том, что их тоже всех срочно собрали внизу. В общежитии ребята рассказали, что почувствовали толчки. Кроме того, сообщается, что они могут продолжаться. Поэтому сейчас пока в AFAD (это ведомство, как МЧС в России), говорят, чтобы люди не торопились заходить в свои дома. Сейчас муниципалитеты организовывают места для размещения горожан на ночь. Некоторые магазины закрылись, правда, есть и работающие точки. Это же касается кафе и ресторанов, они открыты. На улице холодно, ветер сильный, поэтому в зданиях, которые устойчивы, более или менее все работает.

Между тем муниципалитет Стамбула продолжает сносить некоторые здания, которые считаются небезопасными, но не в масштабном формате. Это касается буквально двух-трех объектов в каждом из районов. К сожалению, этот вопрос широко не обсуждается, нам ничего не говорят. Друзья передают, что они почувствовали на самом деле эти толчки. Поэтому сказать, что каждое здание в городе на 100% выдержит землетрясение, мы не можем».

После двух сильных подземных толчков в Стамбуле произошли десять афтершоков магнитудой от 3 до 5. Землетрясение длилось около часа. 23 апреля в Турции праздник, и многие местные жители в этот момент были на улице, рассказал “Ъ FM” журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу:

«Есть небольшая паника, люди предпочитают находиться на улице, в парках, потому что опасаются, что могут произойти повторные толчки.

Говорят, что сегодня до основного землетрясения произошло менее сильное, но я лично этого не почувствовал. Точно был ощутим именно второй мощный толчок, о котором идет речь. Пока что так. С другой стороны, сегодня официальный выходной, праздник, и многие находились дома. Есть предупреждение о том, что могут быть повторные толчки, и в связи с этим призывают граждан не находиться в помещениях, по возможности проводить время на улице, во дворах, какое-то время не заходить в жилые комплексы и в целом помещения. Сколько это будет продолжаться, естественно, никто не может сказать, но предварительно делают оповещение, чтобы люди держались на открытом пространстве».

В Стамбуле из-за землетрясения на два дня отменили занятия в школах и вузах. Дворы учебных заведений, в свою очередь, открыли для граждан как безопасные локации. Как сообщают турецкие СМИ, некоторые концертные площадки также приняли решение отложить запланированные выступления артистов, спектакли и мероприятия.

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Александра Абанькова