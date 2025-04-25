Ключевой фактор роста

Ожидавшееся сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% при некотором смягчении риторики регулятора обрадовало инвесторов: индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) впервые с начала апреля превысил уровень 3000 пунктов. Впрочем, снижения ставки ЦБ участники рынка по-прежнему не ожидают раньше середины года. При этом сдерживающее влияние на фондовый рынок будут оказывать геополитические факторы, а также длинные майские выходные, в преддверии которых инвесторы могут зафиксировать прибыль предыдущих дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи (IMOEX) 25 апреля впервые с начала месяца превысил уровень 3000 пунктов. В ходе торгов он достигал 3009,48 пункта, а на закрытии основной сессии остановился на отметке 3006,58 пункта, на 2,1% превысив закрытие четверга. По итогам недели индекс прибавил 4,7% и фактически компенсировал половину снижения, которое произошло во второй половине марта. Среди лидеров роста были высоколиквидные акции «Газпрома», Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Т-Технологий», которые выросли в цене на 2–3,4%. Объем торгов также вырос, превысив 100 млрд руб. по акциям, входящим в индекс IMOEX, тогда как в предыдущие две недели оставался существенно ниже этой величины.

Ключевым событием для инвесторов стало решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Опросы информационных агентств накануне заседания совета директоров ЦБ свидетельствовали фактически о единодушном ожидании такого решения. При этом аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов отмечает, что регулятор на этот раз «не включил сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки, что может быть интерпретировано рынком как некоторое смягчение риторики, хотя и подчеркивается необходимость поддержания жестких условий для борьбы с инфляцией».

Вместе с тем рынок ОФЗ довольно сдержанно отреагировал на решение ЦБ, доходности снизились в среднем на 2–4 б. п. Индекс гособлигаций RGBITR прибавил 0,31%, достигнув отметки 638,6 пункта, а индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS показал более скромный рост на 0,1%, поднявшись до отметки 163,25 пункта. Как поясняет главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова, «решение ЦБ было уже заложено в котировки, а риторика регулятора осталась в целом консервативной».

Участники рынка по-прежнему не ожидают скорого снижения ключевой ставки.

Марина Никишова обращает внимание, что в релизе ЦБ сохранилась фраза про «продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», т. е. регулятор пока не планирует снижать ставку на заседании в июне. Это выразилось и в новом прогнозе по ключевой ставке на этот год — 19,5–21,5%. При этом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, отмечает госпожа Никишова. Значимым фактором для российского рынка остается и геополитика: аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов ожидает, что новости «связанные с перспективами урегулирования конфликта на Украине и возможного ослабления антироссийских санкций», будут способствовать росту индексов.

На ближайшие дни участники рынка ожидают сохранения индекса в диапазоне 2900–3060 пунктов. Как отмечает Иван Ефанов, следует учитывать «предстоящие длинные выходные, перед которыми инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль».

Виталий Гайдаев