ЦБ стал нейтральнее

Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, вариант снижения показателя на заседании совета директоров не рассматривался. При этом ЦБ чуть смягчил сигнал относительно своих будущих действий, заменив в нем слова о возможности повышения ставки нейтральным сообщением о принятии решений исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции. Также ЦБ зафиксировал усилившиеся риски для РФ от торговых войн, пока ограничившись снижением прогнозной цены нефти и объема российского экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Совет директоров Банка России в пятницу, 25 апреля, оставил ключевую ставку на ее пиковом значении 21%. Напомним, после трех раундов повышений (в июле, сентябре и октябре 2024-го) в декабре (вопреки ожиданиям большинства участников рынков) ставка была не увеличена, а оставлена на прежнем уровне, в феврале и марте 2025 года (уже ожидаемо) она также была сохранена.

Четвертое подряд решение о неизменности ставки тоже стало ожидаемым. Внимание рынков и аналитиков было сфокусировано на том, что ЦБ скажет о своих будущих действиях, даст ли намек на сроки начала цикла снижения ставки.

В итоге регулятор сигнал смягчил, но очень аккуратно — так, чтобы не дать рынкам ни ложных надежд, ни преждевременных опасений. Умеренно жесткое обещание «рассмотреть вопрос о повышении» в случае, «если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели» (цель, напомним, это 4% инфляции в 2026 году), заменено нейтральным «дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий». Это означает, что при необходимости ЦБ может как поднять, так и снизить ставку. Такую вариативность предполагает и новый прогноз регулятора по средней ставке в 2025 году — 19,5–21,5% годовых.

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На один из главных вопросов, рассматривался ли вообще в пятницу вариант снижения этого индикатора, Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания ответила аккуратно, но вполне определенно: «У нас сложился широкий консенсус по сохранению ставки. Мы обсуждали скорее нюансы сигнала». При этом она отметила, что по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров «вероятность повышения ставки снизилась».

Инфляция снижается — в первом квартале с поправкой на сезонность она опустилась до 8,3% в пересчете на год после 12,9% в четвертом квартале 2024-го.

Однако говорить об устойчивости тренда преждевременно (ранее в ЦБ заявляли о необходимости минимум двух-трех кварталов снижения). Кроме того, высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса с мартовского заседания ЦБ существенно не изменились. Перегрев экономики сохраняется — высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными тратами. При этом граждане по-прежнему способны одновременно наращивать как сбережения, так и потребление.

Из позитивного в плане ставки — кредитная активность остается сдержанной как в розничном, так и в корпоративном сегменте, а рост экономической активности бизнеса в первом квартале несколько замедлился. Расходы бюджета в марте после их усиленного авансирования в первые два месяца года приблизились к сезонной норме, и Банк России рассчитывает, что правительство будет придерживаться объявленных параметров бюджета, что должно оказать дезинфляционный эффект. Упомянутое главой Минфина Антоном Силуановым на недавней коллегии ведомства (см. “Ъ” от 24 апреля) желание на фоне упавших цен на нефть изменить цену отсечения по бюджетному правилу (сейчас $60 за баррель) Эльвира Набиуллина фактически поддержала. По ее словам, снижение этого порога может стать дополнительным дезинфляционным фактором (поскольку больше нефтяных доходов будут идти в резервы, а не на расходы) и повысит долгосрочную устойчивость бюджета.

Из нового в риторике ЦБ — учет разгорающихся «торговых войн».

Эта тема фактически стала главной на пресс-конференции, но оценки регулятора на происходящее были весьма сдержанные. Пока ЦБ отреагировал на новые риски сокращения спроса на сырьевые товары из-за пошлин снижением ожидаемой цены нефти — с $65 за баррель в февральском до $60 в новом, апрельском макропрогнозе, а также небольшим сокращением объема экспорта. Отметим, что другие основные цифры в обновленных ожиданиях ЦБ по сравнению февралем не изменились — инфляция в 2025 году, по оценке регулятора, составит 7–8%, рост российского ВВП — 1–2%.

Эльвира Набиуллина пояснила, что, хотя ухудшение торгово-экономических отношений между США и Китаем включено в существующий рисковый сценарий ЦБ, текущая ситуация ему пока не соответствует. Рисковый вариант развития событий предполагает более сильное, чем пока ожидается, снижение темпов мирового роста и более пессимистический, чем нынешний, прогноз по российскому ВВП и темпам инфляции.

Вадим Вислогузов