Экс-конгрессмен Сантос получил семь лет тюрьмы за мошенничество

Федеральный окружной суд Нью-Йорка приговорил бывшего члена Палаты представителей Конгресса США республиканца Джорджа Сантоса к лишению свободы за мошенничество и кражу персональных данных. По решению суда, господин Сантос, который успел поработать в Конгрессе США меньше года и был уличен в многочисленных случаях лжи и фальсификаций, проведет за решеткой семь лет и три месяца. Об этом сообщает Politico.

Джордж Сантос был избран в Палату представителей осенью 2022 года. В декабре газета The New York Times опубликовала расследование о фальсификации Джорджем Сантосом фактов своей биографии для избрания в Конгресс. Позже стало известно, что собранные на свою избирательную кампанию пожертвования, он потратил на покупку дорогой одежды и выплату долгов. Также он встал на учет как безработный и получал пособие, работая при этом в инвесткомпании.

Прокуратура предъявила ему обвинения в мошенничестве, отмывании денег, хищении бюджетных средств и сообщении ложных сведений Палате представителей. В мае 2023 года он был задержан, в декабре того же года исключен из Конгресса.

Джордж Сантос — шестой член Палаты представителей за всю историю США, исключенный из Конгресса. Голосование по этому вопросу состоялось в декабре 2023 года — впервые за 20 лет. В августе 2024 года он пошел на сделку с прокуратурой, признав вину в части обвинений и согласившись выплатить штраф в размере $370 тыс.

Алена Миклашевская