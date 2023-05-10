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Коммерсантъ FM
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В США задержали конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса по обвинению в мошенничестве

Сегодня, 10 мая, в Нью-Йорке задержали Джорджа Сантоса, прошлой осенью избранного в Палату представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис обвинил его по 13 пунктам, среди которых мошенничество, отмывание денег, хищение бюджетных средств, сообщение ложных сведений Палате представителей. В числе прочего, по данным следствия, Джордж Сантос использовал средства, полученные на свою предвыборную кампанию, в личных целях, а также получал пособие по безработице, будучи на самом деле трудоустроенным. Кроме того, он сообщал ложные сведения о своих доходах, активах и долгах Палате представителей. Сегодня, 10 мая, Джордж Сантос предстанет перед федеральным судом Восточного округа Нью-Йорка.

Джордж Сантос

Джордж Сантос

Фото: Andrew Harnik, File / AP

Джордж Сантос

Фото: Andrew Harnik, File / AP

Как отметил господин Пис, в целом Джордж Сантос неоднократно прибегал к «недобросовестности и обману» ради избрания в Конгресс и собственного обогащения. В документе о возбуждении против него уголовного дела сообщается, что он потратил $50 тыс., собранных в качестве пожертвований на его кампанию, на покупку дизайнерской одежды и выплату своих долгов. Также, работая в инвесткомпании и получая зарплату $120 тыс. в год, он встал на учет как безработный и получил дополнительно $24 тыс. за год. Скандал вокруг Джорджа Сантоса начался вскоре после его избрания в Конгресс.

В декабре The New York Times опубликовала расследование, где сообщалось о том, что Джордж Сантос во время предвыборной кампании выдумал многие факты своей биографии. Так, по его собственным словам, он обучался в колледже Баруха и стажировался в Университете Нью-Йорка, работал в Citigroup и Goldman Sachs, также он заявлял, что у него есть еврейские корни. Когда все эти факты не подтвердились, Джорджу Сантосу пришлось оправдываться, говоря, что он «приукрасил факты» и «плохо подобрал слова». Позже The Wall Street Journal написала, что Джордж Сантос два года работал в компании Harbor City Capital, которая была признана финансовой пирамидой и в отношении которой был подан иск в суд.

После этих скандалов многие, в том числе среди республиканцев, стали требовать ухода Джорджа Сантоса из Конгресса. Представители Джорджа Сантоса пока никак не прокомментировали его задержание и обвинения против него. Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти заявил сегодня, 10 мая: «В Америке вы невиновны до тех пор, пока ваша вина не будет доказана».

Яна Рождественская

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